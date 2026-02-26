Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Marcia Soares viajou na passada quarta-feira, 25 de fevereiro, para a Turquia, mais precisamente para a cidade de Izmir. A novidade foi partilhada pela própria nas redes sociais, onde surgiu bem-disposta e pronta para uma nova etapa. «Bom dia, diretamente da Turquia. Vim tratar destes dentinhos», explicou a ex-concorrente do Big Brother e comentadora do Secret Story, da TVI, esclarecendo de imediato o motivo da deslocação.

O país é amplamente conhecido pelos diversos procedimentos estéticos, atraindo todos os anos milhares de estrangeiros que procuram tratamentos a preços mais competitivos. Ao que tudo indica, Marcia Soares decidiu juntar-se a essa tendência, apostando num cuidado estético fora de Portugal.

A revelação gerou várias reações entre os fãs, que rapidamente encheram as redes sociais de mensagens de apoio e curiosidade sobre o resultado final. Resta agora acompanhar os próximos dias para perceber como decorrerá esta experiência em Izmir e qual será a transformação da comentadora.

Veja o vídeo: