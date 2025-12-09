Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Ao Minuto

22:31
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste» - Big Brother
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

22:26
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!» - Big Brother
05:02

Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

22:18
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido» - Big Brother
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

22:16
Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!» - Big Brother
00:58

Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»

22:15
Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel» - Big Brother
05:02

Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»

22:15
«Acha que é o dinheiro do namorado?»: Inês não deixa nada por dizer sobre a relação com Dylan - Big Brother
02:58

«Acha que é o dinheiro do namorado?»: Inês não deixa nada por dizer sobre a relação com Dylan

22:08
Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva» - Big Brother
03:56

Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»

22:02
Leandro e Ana em despique em pleno Especial: «Não sei onde é que julgas que estás» - Big Brother
02:41

Leandro e Ana em despique em pleno Especial: «Não sei onde é que julgas que estás»

22:02
«Está sempre com o meu nome na boca dele»: Ana perde a paciência com Leandro - Big Brother
02:41

«Está sempre com o meu nome na boca dele»: Ana perde a paciência com Leandro

21:54
«Estão juntos ou é cada um por si?»: Cristina Ferreira faz pergunta "matadora" a Pedro sobre Marisa - Big Brother
01:47

«Estão juntos ou é cada um por si?»: Cristina Ferreira faz pergunta "matadora" a Pedro sobre Marisa

21:54
Pedro emociona-se ao falar de Marisa Susana: «Sinto muita falta...» - Big Brother
01:47

Pedro emociona-se ao falar de Marisa Susana: «Sinto muita falta...»

21:52
Pedro incomodado após ver imagens reveladoras de Marisa: «Não compreendo. Estou triste» - Big Brother
02:47

Pedro incomodado após ver imagens reveladoras de Marisa: «Não compreendo. Estou triste»

21:07
Tensão! Pedro Jorge arrasa Leandro e o clima azeda - Big Brother
05:12

Tensão! Pedro Jorge arrasa Leandro e o clima azeda

20:42
«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco - Big Brother
02:37

«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco

20:30
Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...» - Big Brother
05:08

Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»

20:07
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas - Big Brother
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

19:55
«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama - Big Brother
00:49

«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama

19:47
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira - Big Brother
02:59

Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira

19:45
Beijos roubados e carícias: Fábio e Liliana mais apaixonados do que nunca - Big Brother
01:46

Beijos roubados e carícias: Fábio e Liliana mais apaixonados do que nunca

19:40
«Inferiorizar as pessoas...»: Pedro e Leandro entram em picardia - Big Brother
03:14

«Inferiorizar as pessoas...»: Pedro e Leandro entram em picardia

19:39
Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...» - Big Brother
03:10

Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...»

18:39
Inês não reconhece elogios sobre Liliana: «Tu és uma besta» - Big Brother
07:05

Inês não reconhece elogios sobre Liliana: «Tu és uma besta»

18:32
Liliana desiludida com os colegas: «Esta gente não consegue perceber que...» - Big Brother
09:58

Liliana desiludida com os colegas: «Esta gente não consegue perceber que...»

18:23
Imperdível: Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica - Big Brother
10:27

Imperdível: Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica

18:08
Ana de boca aberta com atitude de Leandro numa dinâmica: «Não estava nada à espera» - Big Brother
10:42

Ana de boca aberta com atitude de Leandro numa dinâmica: «Não estava nada à espera»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

  • Secret Story
  • Há 3h e 37min
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não» - Big Brother

Marcia Soares abriu o coração num novo vídeo partilhado pela SELFIE e deixou uma reflexão poderosa sobre o espírito natalício e sobre a importância de aprendermos a dizer “não” para conseguirmos dizer “sim” a nós próprios.

A época natalícia arrancou oficialmente e, com ela, chegam também momentos de balanço e de reencontro interior. Num novo vídeo partilhado pela SELFIE, Marcia Soares deixou uma mensagem que está a emocionar os seguidores, ao lembrar que esta é a altura perfeita para alinhar prioridades e cuidar do que realmente importa.

«É o momento certo para dizer que não ao que não nos faz avançar, aos lugares onde já não pertencemos e às presenças que nada nos acrescentam», recorda a ex-concorrente, numa reflexão carregada de honestidade e humanidade. Para Marcia, o Natal é igualmente o tempo de dizer “sim” a nós próprios, de parar, agradecer e reconhecer tudo o que já conquistámos.

No vídeo, a ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI sublinha ainda a importância de resolver pequenas pendências emocionais: aquela chamada adiada, um pedido de desculpas que ficou por fazer ou até as “gavetas” que pedem arrumação, as de casa e as do coração.

Marcia remata com uma ideia que resume todo o espírito da mensagem: antes de começar um novo ano, há beleza em alinhar quem somos com aquilo que queremos ser. Porque, lembra, «o Natal é também isto: um reencontro connosco».

Veja a publicação aqui:

 

Relacionados

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira
Temas: Marcia Soares Big Brother Natal

Fora da Casa

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Ontem às 17:25
Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Ontem às 16:48
O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira

O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira

Ontem às 16:04
A faturar cada vez mais. Ex-concorrente do Big Brother transforma-se em empresária de sucesso

A faturar cada vez mais. Ex-concorrente do Big Brother transforma-se em empresária de sucesso

Ontem às 12:33
“Príncipe Encantado” de reality show morre aos 42 anos e pedido da família emociona fãs

“Príncipe Encantado” de reality show morre aos 42 anos e pedido da família emociona fãs

Ontem às 11:02
Depois de «momento tão angustiante», Sandrina Pratas respira de alívio

Depois de «momento tão angustiante», Sandrina Pratas respira de alívio

Ontem às 10:46
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Ontem às 17:10
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

5 dez, 09:52
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
02:59

Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira

Ontem às 19:47
Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Ontem às 17:25
Ver Mais

Notícias

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Há 3h e 37min
Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Ontem às 17:25
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Ontem às 17:10
Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Ontem às 16:48
O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira

O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira

Ontem às 16:04
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

Ontem às 10:05
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

Há 2h e 37min
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

Há 2h e 50min
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Há 3h e 37min
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

Ontem às 20:07
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
02:59

Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira

Ontem às 19:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Ontem às 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
Ver Mais Outros Sites