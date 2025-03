No Brasil, Márcia Soares vive experiência inesquecível e soma elogios: «É por isso que tu és especial»

De biquíni, Márcia Soares arrasa na praia do Brasil: Uma sereia deu à costa

Márcia Soares, de 31 anos, trocou Portugal pelo calor do Brasil e tem vivido dias de pura magia. A ex-concorrente e comentadora da TVI embarcou numa viagem inesquecível e já fez suspirar os seguidores com as suas partilhas em biquíni.

A jovem partilhou uma experiência inesquecível que viveu ao visitar uma das favelas mais famosas do Brasil, a Rocinha: «Rocinha, Rio de Janeiro. Obrigada Pedro Leo (guia), valeo», escreveu Márcia Soares.

De imediato, surgiram muitos elogios a esta partilha de Márcia Soares: «Marcinha sabes bem o significado da palavra inclusão. Parabéns por essa partilha», lê-se. «Que conteudo fantástico Márcia. Incrível», elogiou outro.

«É por isso que tu és especial. Tu não eras capaz de ir ao rio sem conhecer a sua verdadeira essência, a verdade, o âmago do verdadeiro povo brasileiro! Quem é puro, vê-se nestes pequenos gestos, és grande minha Marcinha», escreveu outro seguidor.

Com praias paradisíacas, paisagens de tirar o fôlego e sabores irresistíveis, Márcia está a viver uma verdadeira experiência de sonho, acompanhada de uma amiga.

Mas foi uma imagem partilhada esta tarde que deixou os fãs em alvoroço. Com um biquíni arrojado e uma pose cheia de confiança, Márcia arrancou elogios como «Sereia deu à costa!» e «Olha que coisa mais linda».

O corpo escultural e a sua energia contagiante não passaram despercebidos, e estão a tornar esta viagem ainda mais inesquecível!

