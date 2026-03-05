De Marcia Soares a Bruna Gomes: Estes ex-concorrentes passaram de anónimos a empresários de sucesso

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
16:49
Liliana ataca os colegas? «Uma semana de plantas e pessoas apagadas» - Big Brother
04:30

Liliana ataca os colegas? «Uma semana de plantas e pessoas apagadas»

16:33
Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João - Big Brother

Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

16:06
Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação - Big Brother

Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação

15:58
De amigos a inimigos? Ricardo João arrasa Ana: «Se fosses mulher...» - Big Brother
02:28

De amigos a inimigos? Ricardo João arrasa Ana: «Se fosses mulher...»

15:50
Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes - Big Brother
04:18

Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes

15:43
Olhos nos olhos: Jéssica arrasa Liliana e a concorrente fica incrédula - Big Brother
02:26

Olhos nos olhos: Jéssica arrasa Liliana e a concorrente fica incrédula

15:42
Eva e Ricardo João discordam: «Ele que se enterre» - Big Brother
05:04

Eva e Ricardo João discordam: «Ele que se enterre»

15:39
Como nunca a viu: Luzia impõe-se contra Hugo «Coitadinha» - Big Brother
04:44

Como nunca a viu: Luzia impõe-se contra Hugo «Coitadinha»

15:16
«Tem medo de opinar»: Luzia fala abertamente sobre Hélder - Big Brother
04:24

«Tem medo de opinar»: Luzia fala abertamente sobre Hélder

14:51
Catarina e Norberto mais próximos do que nunca: «Vais dormir comigo hoje?» - Big Brother
02:22

Catarina e Norberto mais próximos do que nunca: «Vais dormir comigo hoje?»

14:39
A pista que deu que falar: Concorrentes em sintonia quanto ao segredo de Hélder - Big Brother
03:53

A pista que deu que falar: Concorrentes em sintonia quanto ao segredo de Hélder

14:36
Questionário ao detalhe. Hugo tenta a todo o custo saber mais sobre o segredo de Eva - Big Brother
05:28

Questionário ao detalhe. Hugo tenta a todo o custo saber mais sobre o segredo de Eva

14:34
Concorrentes recebem nova pista e um deles fala demais: «Esta é minha» - Big Brother
01:24

Concorrentes recebem nova pista e um deles fala demais: «Esta é minha»

14:29
Hélder desabafa com Ricardo João e as intervenções do concorrente são hilariantes - Big Brother
03:40

Hélder desabafa com Ricardo João e as intervenções do concorrente são hilariantes

14:24
Equipa dos «fracos» aposta em acrobacias na coreografia e põe músculos de João à prova - Big Brother
01:12

Equipa dos «fracos» aposta em acrobacias na coreografia e põe músculos de João à prova

14:19
Percentagem esmagadora! Este é o concorrente favorito do público do Secret Story 10 - Big Brother

Percentagem esmagadora! Este é o concorrente favorito do público do Secret Story 10

14:08
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana? - Big Brother

Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

13:07
Diogo é «encostado à parede» explica o porquê de se ter denominado de "planta" - Big Brother
07:24

Diogo é «encostado à parede» explica o porquê de se ter denominado de "planta"

13:00
Implacável. Sara arrasa Diana Dora: «Não repitas a justificação, muda a atitude» - Big Brother
02:55

Implacável. Sara arrasa Diana Dora: «Não repitas a justificação, muda a atitude»

12:53
«Não és a planta da casa»: Luzia dá opinião sobre o jogo de Diana Dora - Big Brother
02:15

«Não és a planta da casa»: Luzia dá opinião sobre o jogo de Diana Dora

12:40
Diana Dora abre o coração e fala abertamente de mudança de postura - Big Brother
04:17

Diana Dora abre o coração e fala abertamente de mudança de postura

12:32
Mudou de sexo e o corpo chama à atenção: Pedro do Secret Story deixa todos de boca aberta com músculos - Big Brother

Mudou de sexo e o corpo chama à atenção: Pedro do Secret Story deixa todos de boca aberta com músculos

12:30
"Assalto" mais educado do Secret Story 10: Tiago «rouba» tablet à equipa contrária e o momento é épico - Big Brother
01:16

"Assalto" mais educado do Secret Story 10: Tiago «rouba» tablet à equipa contrária e o momento é épico

12:11
A ferver. Dinâmica da coreografia começa com uma discussão entre Diana Dora e Hugo - Big Brother
01:43

A ferver. Dinâmica da coreografia começa com uma discussão entre Diana Dora e Hugo

12:06
«Eu não sou uma planta»: Diogo desabafa com Eva e assume sentir-se injustiçado - Big Brother
04:26

«Eu não sou uma planta»: Diogo desabafa com Eva e assume sentir-se injustiçado

De Marcia Soares a Bruna Gomes: Estes ex-concorrentes passaram de anónimos a empresários de sucesso

De Marcia Soares a Bruna Gomes: Estes ex-concorrentes passaram de anónimos a empresários de sucesso - Big Brother

Verdadeiras inspirações e histórias de mudança, de pessoas anónimas que viram a vida mudar ao entrarem num reality-show.

Os reality shows são um fenómeno gigante em Portugal e há casos de ex-concorrentes que souberam aproveitar a sua passagem para transformar a sua vida e ter carreiras de sucesso. 

É o caso destes ex-concorrentes, que entraram como anónimos numa casa cheia de câmaras e após saírem viram a sua vida dar uma volta radical, tornando-se empresários, atores e apresentadores muito bem-sucedidos. 

Marta Cardoso é o primeiro exemplo. A atual apresentadora da TVI entrou na primeira edição de sempre do Big Brother em Portugal, em 2000 e após sair foi vingando como comentadora de Reality shows e depois como apresentadora, até chegar aos dias de hoje em que apresenta o Extra do Big Brother.

Também Marco Costa é outro caso de sucesso. Ninguém o conhecia quando entrou na segunda edição da «Casa dos Segredos», em 2011 e depois de sair viu a sua vida mudar e a sua carreira como pasteleiro evoluir de forma inacreditável. Atualmente gere uma fábrica/empresa de bolos (e não só) e está imparável.

Da mesma edição do Secret Story, saiu também Fanny Rodrigues, a ‘belle portugaise’ que brilhou na apresentação do ‘Somos Portugal’ da TVI, papel que desempenhou de forma exímia durante alguns anos. A ex-concorrente perdeu muito peso e o seu percurso inspirou milhares de pessoas, a todos os níveis.

Para fechar a Casa dos Segredos 2, não nos esquecemos de João Mota, que venceu essa mesma edição e depois disso se tornou um ator de sucesso. Atualmente, longe da representação, o jovem formou-se em psicologia e tem dado palestras inspiradoras. 

Ainda na Casa dos Segredos, mas agora na quinta edição, encontrámos Liliana Filipa, uma jovem com muitos sonhos que anos mais tarde se concretizaram. É agora mãe de dois filhos com Daniel Gregório, infuencer e empresária de muito sucesso.

Também Vânia Sá, da mesma edição, é um bom exemplo de uma ex-concorrente que se tornou numa verdadeira empresária de sucesso. De uma loja de roupa, a uma empresa de cosméticos, passando por produtos de limpeza, a jovem, que já é mãe, arrasa nos negócios. 

Isabela Cardinali entrou na sétima edição da Casa dos Segredos  e se na altura já fazia parte do circo da família, anos mais tarde conseguiu lançar o primeiro circo de terror de Portugal, o Circus of Horror. 

Ainda na sétima edição do Secret Story, Tiago Rufino tem hoje um negócio de sucesso na área da pastelaria e mais concretamente dos brigadeiros. 

Voltamos agora ao Big Brother, que regressou também em 2020 e foi nessa mesma edição que Sónia Jesus se deu a conhecer ao País. Na altura tinha uma loja online, que hoje já é física e faz muito sucesso. 

Nesse mesmo ano um casal conheceu-se e apaixonou no Big Brother  - A Revolução: Jéssica Antunes e Rui Figueiredo passaram de anónimos a empresários de sucesso, gerindo agora duas empresas na área dos cereais e da alimentação.

Foi no Big Brother 2021 que Rui Pinheiro entrou e ficou conhecido do público. O jovem já era ligado à área fitness, mas a sua carreira cresceu e atualmente tem mudado muitas vidas como coach, tendo já sido convidado do programa «Dois às 10» várias vezes.

Em 2022 no Big Brother Famosos, Bruna Gomes fez sucesso e encontrou o amor ao lado de Bernardo Sousa. Hoje tem vários negócios de sucesso, como cosméticos e uma linha de sapatos que lançou recentemente. 

Tamara Rocha deu-se a conhecer ao público com 'O Triâgulo', em 2023. Depois disso também sofreu mudanças físicas, tendo perdido muito peso e tornou-se uma chef de sucesso, sendo CEO de uma empresa de catering privado. 

No Big Brother 2023 conhecemos Catarina Esparteiro, que já tinha uma empresa de limpezas, negócio que melhorou ainda mais com a sua participação. 

Da mesma edição veio Márcia Soares, que lançou recentemente uma marca de joalharia, com inúmeros colares que têm feito muito sucesso. 

Gabriel Sousa deu-se a conhecer no Big Brother 2024 e depois de sair seguiu o mesmo caminho de Catarina Esparteiro e abriu uma empresa de limpezas. 

Por último, mas bem fresco na memória dos portugueses, o casal Marisa e Pedro Jorge, do Secret Story 9, que têm uma loja de roupa na Covilhã, cujo negócio vai de vento em poupa. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de todos estes ex-concorrentes. Espreite como estão atualmente. 
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Há 1h e 1min
Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor

Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor

Há 1h e 9min
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Há 1h e 11min
Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Há 1h e 45min
Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Há 1h e 54min
De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show  

De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show  

Há 2h e 58min
Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher

Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher

Hoje às 10:53
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Hoje às 11:46
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

Hoje às 11:41
Lembra-se de Rúben Nave? Há 13 anos participou no Secret Story, agora é capaz de não o reconhecer

Lembra-se de Rúben Nave? Há 13 anos participou no Secret Story, agora é capaz de não o reconhecer

Hoje às 10:45
«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento

«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento

Hoje às 09:08
Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Há 7 min
Não sabe o que fazer para o jantar? Cristina Ferreira mostra-lhe como fazer um brilharete num minuto

Não sabe o que fazer para o jantar? Cristina Ferreira mostra-lhe como fazer um brilharete num minuto

Há 11 min
Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Há 30 min
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Há 1h e 1min
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Há 1h e 11min
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Ontem às 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Ontem às 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Há 1h e 11min
Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Há 1h e 45min
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Hoje às 12:24
Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

Hoje às 11:25
Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

Hoje às 10:43
"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

Há 2h e 51min
Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Hoje às 09:34
Francisco Monteiro não cala a revolta: "Soluções? Pagar 1500 euros. Estou farto de ser roubado"

Francisco Monteiro não cala a revolta: "Soluções? Pagar 1500 euros. Estou farto de ser roubado"

Hoje às 09:05
Ser novamente mãe? Maria Botelho Moniz responde e deixa garantia!

Ser novamente mãe? Maria Botelho Moniz responde e deixa garantia!

Hoje às 08:16
Marcia Soares faz confidência que envolve Francisco Monteiro: "Estou mesmo muito orgulhosa"

Marcia Soares faz confidência que envolve Francisco Monteiro: "Estou mesmo muito orgulhosa"

Ontem às 19:11
