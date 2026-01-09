Já imaginou Marcia Soares de cabelo pelos ombros? «Aconteceu» e ela mostra tudo

Ao Minuto

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?” - Big Brother
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Acompanhe ao minuto

Já imaginou Marcia Soares de cabelo pelos ombros? «Aconteceu» e ela mostra tudo

Já imaginou Marcia Soares de cabelo pelos ombros? «Aconteceu» e ela mostra tudo - Big Brother

Marcia Soares surpreende fãs ao "surgir com o cabelo pelos ombros".

Marcia Soares partilhou recentemente nas redes sociais as dificuldades que estava a ter para "domar" a franja do cabelo. De seguida, mostrou-se no salão de beleza a queixar-se disso mesmo à cabeleireira.

Em tom de brincadeira, a cabeleireira mostrou-lhe como ficaria o seu cabelo se cortasse pelos ombros e o mais inédito aconteceu: Márcia partilhou uma fotografia com um "corte de cabelo radical", com a descrição: «AHAHAHA VOCÊS MATAM-ME». Certamente terá sido algum seguidor a enviar-lhe essa imagem, visto que a fotografia original está no seu perfil de Instagram

Veja a imagem.

O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Conseguir ondas soltas, bem definidas e com volume em cabelo liso nem sempre é uma tarefa simples. Entre fios que não seguram o caracol e acabamentos demasiado rígidos, o equilíbrio certo exige técnica... e alguma paciência. Foi precisamente isso que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, mostrou numa recente publicação no Instagram, onde partilhou, de forma descontraída e honesta, o seu método para alcançar este look.

«Foi um pouco caótico, mas o resultado final vale sempre a pena», escreveu a criadora de conteúdo, acompanhada de um vídeo onde revela, passo a passo, todo o processo.

Tudo começa com o cabelo ainda húmido. O primeiro passo é a aplicação de espuma modeladora, essencial para dar estrutura e ajudar a fixar a forma das ondas. O produto deve ser bem distribuído, massajando o cabelo para garantir que chega a todo o comprimento. De seguida, o cabelo é seco, já com o objetivo claro de criar volume desde a raiz.

Com o cabelo completamente seco e solto, inicia-se a fase de definição. Márcia separa o cabelo em secções, o que permite um resultado mais uniforme. Utilizando um encaracolador, vai moldando cada madeixa, o que dá origem a caracóis que, pouco a pouco, começam a transformar o cabelo liso num visual cheio de movimento e textura.

Depois de todas as secções trabalhadas, entra a laca, aplicada para fixar o penteado. O toque final faz toda a diferença: os caracóis são abertos com um pente, o que suaviza o efeito e cria as tão desejadas ondas soltas, definidas e com um acabamento mais leve.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marcia Soares (@wvrciv)

