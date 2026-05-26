Marcia Soares é fã de atriz de renome. E este é o momento em que a aborda: «Posso dar-te um beijinho?»

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A ex-concorrente pôs a vergonha de lado e abordou uma conhecida atriz portuguesa.

Márcia Soares marcou presença num evento esta segunda-feira, dia 25, e acabou por protagonizar um dos momentos mais comentados da noite ao conhecer pessoalmente a atriz Carolina Loureiro.

Sempre bem-disposta e espontânea, a comentadora do Secret Story não escondeu a admiração pela atriz e decidiu brincar com a situação perante quem assistia ao encontro. “Ela é mesmo gata, vou tentar a minha sorte”, atirou a influenciadora digital, arrancando risos entre os presentes.

Pouco depois, já com Carolina Loureiro, Márcia voltou a elogiar a artista: “Sou muito tua fã. Ela é muito linda, está aqui ao vivo”, comentou, visivelmente entusiasmada com o momento.

A ex-concorrente de reality shows foi ainda mais longe e, entre gargalhadas, perguntou: “Posso dar-te um beijinho?”, numa interação descontraída que rapidamente começou a circular nas redes sociais.

O momento divertido conquistou os fãs das duas figuras públicas, que elogiaram a cumplicidade e o sentido de humor demonstrado durante o encontro.

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