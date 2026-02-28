Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Márcia Soares aplaudiu recentemente uma reportagem do canal NOW sobre a promoção de casinos ilegais nas redes sociais. A comentadora da Secret Story - Casa dos Segredos mostrou-se firme na sua posição, mas a reação não passou despercebida. Catarina Miranda, também antiga concorrente de reality shows, recorreu à rede social X para comentar o tema de forma direta e carregada de ironia. «Ela sabe que o apaixonado dela e a melhor amiga estão também metidos nisto certo?», escreveu, numa publicação que rapidamente começou a circular entre seguidores. A mensagem é interpretada como uma referência clara a Francisco Monteiro e Jéssica Vieira, nomes que Catarina Miranda trouxe para o centro da discussão. A troca de farpas reacende tensões antigas e volta a dividir opiniões nas redes sociais. Entre quem defende a postura de Márcia Soares e quem considera legítima a provocação de Catarina Miranda, o debate promete continuar.

Não há tréguas. Catarina Miranda envolve fã de Jéssica Vieira e dispara: «Inveja eu tenho da Georgina»

O conflito entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira no X continua a dar que falar e há um novo desenvolvimento que está a agitar as redes sociais.

No meio da já acesa troca de farpas entre as duas ex-concorrentes, que se tornaram rivais depois de Catarina Miranda começar a namorar com Afonso Leitão, ex de Jéssica, uma seguidora decidiu entrar na discussão para defender a vencedora do Big Brother Verão.

«Ela tem inveja de ti jecas, por seres tao linda por dentro e por fora. Ignora», escreveu a fã, dirigindo-se diretamente a Jéssica Vieira e deixando claro de que lado estava na discussão.

Catarina Miranda, no entanto, não se deixou ficar e não resistiu a responder e fê-lo com uma farpa que não deixa margem para dúvidas. «Amiga inveja eu tenho da georgina dela tenho pena … só isso», atirou a atual namorada de Afonso Leitão, numa resposta que rapidamente começou a circular nas redes sociais.

Amiga inveja eu tenho da georgina dela tenho pena … só isso #sstvi https://t.co/Mzz8TsXHWz — Catarina Miranda (@catarinabb24) February 28, 2026

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

A polémica está instalada: Catarina Miranda e Jéssica Vieira tiveram uma acesa troca de galhardetes em plenas redes sociais e tudo por causa de Afonso Leitão.

Tudo começou porque o ex-concorrente do Secret Story 8 e do Big Brother Verão partilhou um vídeo nos stories do Instagram, depois de ter sido questionado sobre o fim do namoro de Rita Almeida e Marcelo Palma.

«Não tenho de reagir a nada. No entanto, acho muito engraçado que, quando são uns a falar, ainda bem que falaram e criticam quem ficou calado. Só se ouviu uma versão da história. Mas quando são os outros a falar, já caem em cima. O que se passou entre eles, só a eles diz respeito. Eu aconselhava as pessoas a terem empatia em vez de tomarem partidos...», disse Afonso, numa clara indireta a Jéssica Vieira, uma vez que esta, quando se separou dele, deu a sua versão dos factos, enquanto Afonso preferiu manter-se em silêncio.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

O A-fom podia fazer parte deste casting fácil. Partilha o mesmo neurónio que muitos lá dentro. Ora reparem neste discurso eloquente. No início foi confuso e no fim foi como no início.#sstvi10#sstvi pic.twitter.com/k8vklJzrrA — Sois todos uns abanicos. (@sarcasticfilipa) February 25, 2026

Jéssica Vieira não ficou indiferente às declarações do ex-namorado e, na rede social X, referiu: «Depois quem fala sempre do mesmo sou eu, já cansa. Noção onde andas?»

Perante este comentário, Catarina Miranda, atual de Afonso Leitão, decidiu responder a Jéssica Vieira. «Noção teve ele, por isso hoje é ex», escreveu.

Noção ele teve. Por isso hoje é ex.#sstvi https://t.co/XN8saHDRm6 — Catarina Miranda (@catarinabb24) February 27, 2026

Foi então que a troca de galhardetes começou, com a vencedora do Big Brother Verão a responder à letra. «Quando arranjares uma vida, não tentes saber da minha. Para onde vou, se vou, ou o que faço, começa a ser assustador. Só para finalizar: o Desafio Final vai longe. Beijoooos», retorquiu.

Quando arranjares uma vida, não tentes saber da minha, para onde vou, se vou, ou o que faço, começa a ser assustador. Outra coisa só para finalizar, o desafio final vai longe, beijooooooos — Jessica vieira oficial (@Jessicacsvieira) February 27, 2026

Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira com alegada acusação de traição a Afonso Leitão

O conflito continuou e Catarina Miranda decidiu ir mais longe. «Ainda bem que falas de Desafio Final, onde andavas, ou melhor, em casa de quem é que dormias quando o Afonso estava no Desafio Final?», disse.

Ainda bem que falas de desafio final , onde andavas ou melhor em casa de quem é que dormias quando o Afonso estava no desafio final ? Aproveita a ressaca do carnaval e tira a máscara #sstvi 🫎 https://t.co/TInr2gW7xf — Catarina Miranda (@catarinabb24) February 27, 2026

Sem papas na língua, Jéssica Vieira respondeu: «Fizeste de colchão em alguma das vezes? Sabes que difamação é crime, não sabes?»

Fizeste de colchão em alguma das vezes? Sabes que difamação é crime não sabes? Pode ser que junte mais uns aos que já tens 🤭 — Jessica vieira oficial (@Jessicacsvieira) February 27, 2026

A troca acesa de farpas não se ficou por aqui e, depois de Jéssica Vieira sugerir a Catarina Miranda para «pedir atenção ao atual», a namorada de Afonso Leitão lançou uma boca que envolve Marcelo Palma, com quem Jéssica tem uma relação próxima de amizade.

«Mais vale ao atual do que ao namorado da melhor amiga», rematou.

Mais vale ao atual do que ao namorado da melhor amiga #teamrita#sstvi https://t.co/sdEQg0sW7F — Catarina Miranda (@catarinabb24) February 27, 2026