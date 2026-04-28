Marcia Soares e Catarina Miranda não estão no Desafio Final. Mas o confronto foi "explosivo" e em direto

O ambiente aqueceu — e muito — durante a emissão do Última Hora do Secret Story – Desafio Final, com um confronto em direto. Mas se pensa que falamos de concorrentes desengane-se, a tensão subiu entre as ex-concorrentes Marcia Soares e Catarina Miranda.

Tudo aconteceu quando Catarina Miranda foi convidada a estar em estúdio para defender o namorado, Afonso Leitão, atualmente nomeado. O debate decorria de forma acesa, mas foi ao abordar a concorrente Sara que surgiram as primeiras faíscas entre a comentadora Marcia e a convidada.

Perante a insistência de Catarina Miranda em interromper, Márcia Soares tentou impor-se: «Posso terminar, por favor?», pediu, visivelmente incomodada. No entanto, o clima rapidamente escalou quando Miranda decidiu contestar diretamente o papel da comentadora: «Eu aqui estou a defender o Afonso, não estou como comentadora, sou parcial. Tu como comentadora é que tens que ser imparcial».

A resposta de Márcia Soares não tardou e foi tudo menos contida: «Gostaria que a Catarina Miranda respeitasse o meu trabalho, não tenho de ser imparcial, não sou, nunca fui, é a minha perspetiva e eu vou dá-la sempre, não é por ela estar aqui que eu não vou dar».

A troca de argumentos subiu ainda mais de tom pouco depois. Catarina Miranda voltou a interromper e deixou um recado direto: «Eu também não te interrompi Márcia, portanto se faz favor mantém-te agora em silêncio». A tensão tornou-se evidente em estúdio, com ambas a não esconderem o desconforto.

Já num clima de cortar à faca, Márcia Soares reagiu novamente, deixando um aviso claro: «Eu vou pedir à nossa convidada para que ela não estique a corda, porque ela não está lá dentro».

O momento rapidamente se tornou um dos mais comentados nas redes sociais, com os espectadores divididos entre quem defende a postura firme da comentadora e quem apoia a atitude combativa de Catarina Miranda na defesa de Afonso Leitão.

Com o jogo ao rubro dentro e fora da casa, fica claro que o Desafio Final não se faz apenas de confrontos entre concorrentes — também em estúdio, as emoções estão longe de estar controladas.