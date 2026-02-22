O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

A participação num reality show pode mudar a forma como qualquer um vê a vida e Marcia Soares pode confirmá-lo. A ex-concorrente marcou presença na festa de aniversário dos 33 anos da TVI, no passado sábado, 21 de fevereiro, e falou em exclusivo com o digital da TVI sobre como a participação no Big Brother a mudou.

Desafiada a imaginar um encontro com a Marcia de antes do Big Brother, a resposta não tardou:

«És mais do que suficiente, não há igual a ti. Eu acho que o nosso valor é honestamente não haver ninguém igual a nós.»

A comentadora deixou ainda um recado para os próximos concorrentes que vão entrar na casa já este domingo:

«É o conselho mais básico que podemos dar, mas é: Sejam autênticos. Mais vale ter 5 pessoas a gostar de nós por aquilo que nós somos do que 500 por aquilo que nós não somos.»

Para além das palavras que tocaram todos os presentes, Marcia revelou ainda os planos para o futuro. A Marcia Collection é a grande prioridade: «Estou a trabalhar em muitos projetos pequeninos, porque eu quero que a Márcia Collection cresça muito. Portanto, sigo a trabalhar e o verão é boa altura para lançar coisas novas, portanto, espero conseguir no verão lançar novidades.»