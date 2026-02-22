O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ao Minuto

00:55
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu - Big Brother
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

00:46
Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story - Big Brother

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

00:41
Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens - Big Brother
06:08

Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens

00:34
Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição - Big Brother
01:26

Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição

00:30
«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta - Big Brother

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

00:29
«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia - Big Brother
05:59

«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia

00:23
Caio entrou no Secret Story 10 e já recebeu uma missão secreta! Saiba tudo - Big Brother
03:53

Caio entrou no Secret Story 10 e já recebeu uma missão secreta! Saiba tudo

00:15
Norberto entrou e já recebeu um desafio intenso! Veja as imagens - Big Brother
05:10

Norberto entrou e já recebeu um desafio intenso! Veja as imagens

00:14
Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo) - Big Brother

Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

00:12
«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10 - Big Brother
02:43

«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10

23:54
Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão» - Big Brother

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

23:50
Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje» - Big Brother
01:05

Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje»

23:47
No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente! - Big Brother
02:30

No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente!

23:45
Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão» - Big Brother
02:14

Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão»

23:42
«Fui atacado por uma gaivota»: Tiago é um dos novos concorrentes do Secret Story 10 - Big Brother
04:51

«Fui atacado por uma gaivota»: Tiago é um dos novos concorrentes do Secret Story 10

23:42
Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar - Big Brother

Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

23:36
A reação imperdível de Liliana ao ver o marido entrar no Secret Story 10 - Big Brother
03:15

A reação imperdível de Liliana ao ver o marido entrar no Secret Story 10

23:32
Diana Dora é a picheleira do Secret Story 10! Saiba que profissão é esta - Big Brother
04:38

Diana Dora é a picheleira do Secret Story 10! Saiba que profissão é esta

23:27
Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João - Big Brother
04:39

Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João

23:22
Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story - Big Brother

Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story

23:22
Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos - Big Brother

Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos

23:22
Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9 - Big Brother
01:29

Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9

23:20
Ricardo João afirma ser bonito e que «sempre foi uma luta»: Conheça o novo concorrente - Big Brother
05:21

Ricardo João afirma ser bonito e que «sempre foi uma luta»: Conheça o novo concorrente

23:14
Um segredo inacreditável! Conheça mais segredos do Secret Story 10 - Big Brother
01:14

Um segredo inacreditável! Conheça mais segredos do Secret Story 10

23:13
Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10 - Big Brother

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

Acompanhe ao minuto

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta - Big Brother

O que a Marcia Soares do presente diria ao seu “eu” do passado. A ex-concorrente olhou para o passado em exclusivo e a resposta surpreendeu-nos.

A participação num reality show pode mudar a forma como qualquer um vê a vida e Marcia Soares pode confirmá-lo. A ex-concorrente marcou presença na festa de aniversário dos 33 anos da TVI, no passado sábado, 21 de fevereiro, e falou em exclusivo com o digital da TVI sobre como a participação no Big Brother a mudou.

Desafiada a imaginar um encontro com a Marcia de antes do Big Brother, a resposta não tardou:

«És mais do que suficiente, não há igual a ti. Eu acho que o nosso valor é honestamente não haver ninguém igual a nós.»

A comentadora deixou ainda um recado para os próximos concorrentes que vão entrar na casa já este domingo:

«É o conselho mais básico que podemos dar, mas é: Sejam autênticos. Mais vale ter 5 pessoas a gostar de nós por aquilo que nós somos do que 500 por aquilo que nós não somos.»

Para além das palavras que tocaram todos os presentes, Marcia revelou ainda os planos para o futuro. A Marcia Collection é a grande prioridade: «Estou a trabalhar em muitos projetos pequeninos, porque eu quero que a Márcia Collection cresça muito. Portanto, sigo a trabalhar e o verão é boa altura para lançar coisas novas, portanto, espero conseguir no verão lançar novidades.»

Veja aqui a entrevista completa: 

 

Relacionados

Roupa interior à vista. O look de Márcia Soares que deixou todos de queixo caído na gala da TVI

Fotografia comprometedora? Marcia Soares é apanhada em direto. A última foto do telemóvel revela que tem muito a esconder

Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»
Temas: Marcia Soares Conselho

Fora da Casa

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI

Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI

Ontem às 00:03
Estreia cheia de sofisticação. Pedro Jorge e Marisa arrasam no aniversário da TVI

Estreia cheia de sofisticação. Pedro Jorge e Marisa arrasam no aniversário da TVI

21 fev, 20:26
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Ontem às 22:00
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

24 set 2025, 11:29
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Ontem às 03:35
Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

20 fev, 16:55
Ver Mais

Notícias

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Há 2h e 36min
«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

Há 2h e 52min
Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

Há 3h e 8min
Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Há 3h e 28min
Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

Há 3h e 40min
Ver Mais Notícias

Opinião

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

16 jan, 12:04
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

31 dez 2025, 18:44
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

31 dez 2025, 18:40
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

31 dez 2025, 18:05
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

31 dez 2025, 17:35
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Ontem às 09:30
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
09:56

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

19 fev, 22:28
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
05:38

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

19 fev, 16:39
Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões
03:22

Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões

19 fev, 16:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

Ontem às 13:34
Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

20 fev, 15:45
Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

20 fev, 14:34
O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

20 fev, 13:29
Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

20 fev, 11:52
Ver Mais Outros Sites