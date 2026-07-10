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Marcia Soares expõe situação inesperada que viveu. E "envolve" Cristiano Ronaldo

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A ex-concorrente e comentadora mostrou-se surpreendida com situação inédita.

Marcia Soares surpreendeu com uma revelação inesperada. A ex-concorrente e comentadora contou, na passada quinta-feira, dia 9 de julho, que uma das irmãs de Cristiano Ronaldo a bloqueou nas redes sociais.

A comentadora partilhou a situação na rede social X, numa publicação onde se pode ler: «Descobri ontem que uma das manas do Cristiano me bloqueou no Insta. É para estar orgulhosa? Sim ou sim?»

Veja aqui a publicação: 

 

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