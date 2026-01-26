Alvo de críticas constantes, Marcia Soares faz desabafo intenso: «Somos maltratados, ridicularizados»

Através das redes sociais, Marcia Soares partilhou um longo e emotivo desabafo sobre o ódio de que é alvo, não só ela, como todas as pessoas mediáticas e deu destaque aos concorrentes de reality shows.

«Vi um post no Instagram que fala sobre o ódio que as pessoas que se metem a jeito recebem. Quando digo pessoas que se metem a jeito, são pessoas como eu, que participaram num reality show, que trabalham com as redes, que estão mais expostas. Nós, supostamente, porque tomámos certas decisões na nossas vidas, metemo-nos a jeito. Metemo-nos a jeito de acordar, ir ao telemóvel e ter mensagens nas quais somos maltratados, ridicularizados, julgados, ofendidos.», foi desta forma que a ex concorrente de reality shows começou por abordar o assunto que tanto a incomoda.

Marcia questionou-se sobre a falta de bom senso dos seguidores que depositam ódio nas figuras públicas, bem como é possível relativizar algo que a magoa tanto. «É suposto normalizar... Falo com pessoas próximas de mim, que não estão no meio, e dizem-me para eu não ligar. Mas como é que é suposto não ligar? Uma pessoa normal, também sou uma pessoa normal leva um comentário desagradável e passa-se, porque dói e mexe ali com alguma coisa. Mas nós é suposto calarmo-nos, relativizar e aceitar, porque nos metemos a jeito», acabou por dizer.

Visivelmente indignada, Marcia Soares criticou ainda aquilo que considera ser uma grande hipocrisia por parte da sociedade. «Eu nunca vou conseguir perceber esta hipocrisia. Depois, quando as coisas acontecem, as pessoas perguntam porquê e como é que é possível. É possível com pessoas que têm uma vida tão triste, pessoas ressabiadas que sentem a necessidade de descarregar isso nos outro», lamentou.

A finalista do Big Brother 2023 destacou também que quem passa por esse tipo de experiências acaba por sofrer ainda mais do que outras figuras públicas. «Vou aqui puxar a brasa à minha sardinha, sinto que nós, pessoas dos reality shows, sofremos mais do que, por exemplo, um ator ou outras figuras públicas. As pessoas acompanham-nos 24 horas por dia, veem-nos a rir, a chorar, a gritar. Criam, às vezes, uma falsa intimidade connosco. A partir dali, acham que podem mandar nas nossas vidas, com quem devemos ou não estar, o que devo ou não comer.». «Malta, ocupem a vossa vida triste, porque pessoas assim só podem ser tristes», continuou.

Por fim, Marcia Soares falou sobre a forma como sente que a sua personalidade é frequentemente mal interpretada e assumiu estar exausta de ter de relativizar comportamentos que considera inaceitáveis. «Sinto cada vez mais, a nível pessoal, que as pessoas confundem a boa vontade, o bom coração, com fraqueza. Quando sou simpática, dou tudo de mim, as pessoas costumam ver isso como uma fraqueza minha. Não, não é uma fraqueza de todo. Sinto, também, que confundem frontalidade com arrogância. Não é arrogância. Portanto, já estou farta genuinamente de ter de relativizar, aceitar e fazer de conta que é tudo normal. Não é normal. Estas ressabiadas, porque muitas vezes são mulheres, obviamente que são mulheres a maltratar outras mulheres... ultimamente, não me tenho calado, tenho respondido, mas ainda parece que ficamos a perder, porque ficam felizes de nós respondermos, em vez de perceber que estão erradas. Estou farta, farta, farta. Farta desta hipocrisia.»

Marcia terminou o desabafo admitindo que já não aguenta mais ficar em silêncio perante os comentários de ódio e toda esta onde de ressabiamento. A influencer fez ainda um alerta para todos aqueles que se admiram quando pessoas que são constantemente alvos de ódio tomam decisões fatais: «Estou farta de que, quando as coisas acontecem, as pessoas não perceberem o porquê. Sabem porquê? Por causa de pessoas como vocês. É mesmo isto! Precisava de verbalizar isto, estou mais leve», concluiu.

Veja a partilha de Marcia Soares.