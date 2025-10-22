Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

Ao Minuto

19:23
Liliana quebra o silêncio e enfrenta críticas dos colegas: «Já me mete nojo olhar para a cara do Dylan» - Big Brother
04:38

Liliana quebra o silêncio e enfrenta críticas dos colegas: «Já me mete nojo olhar para a cara do Dylan»

18:53
Casa dividida: Dylan, Inês e Leandro unem-se nas críticas a Pedro e Ana Cristina - Big Brother
02:59

Casa dividida: Dylan, Inês e Leandro unem-se nas críticas a Pedro e Ana Cristina

18:42
Em lágrimas, Pedro e Leandro protagonizam o momento mais comovente da semana - Big Brother
03:53

Em lágrimas, Pedro e Leandro protagonizam o momento mais comovente da semana

18:38
Leandro arrasado pelos colegas: «Insuportável, egocêntrico e narcisista» - Big Brother
04:45

Leandro arrasado pelos colegas: «Insuportável, egocêntrico e narcisista»

18:28
Gritos e gargalhadas: Pedro cumpre a missão de assustar os colegas - Big Brother
02:29

Gritos e gargalhadas: Pedro cumpre a missão de assustar os colegas

18:24
Joana não se apercebe que estava no ar e faz confissão sobre Fábio e Liliana: «Houve barulhos noturnos» - Big Brother
01:33

Joana não se apercebe que estava no ar e faz confissão sobre Fábio e Liliana: «Houve barulhos noturnos»

18:14
Fábio e Liliana têm direito a lanche romântico! - Big Brother
05:37

Fábio e Liliana têm direito a lanche romântico!

18:13
Ana Cristina defende Zé? Liliana ouve sermão - Big Brother
01:51

Ana Cristina defende Zé? Liliana ouve sermão

18:12
Pedro Jorge e Ana são irmãos ou namorados? Teorias de segredos ganham força na casa - Big Brother
04:14

Pedro Jorge e Ana são irmãos ou namorados? Teorias de segredos ganham força na casa

18:10
Votação APP TVI Reality: Quem deve receber um in-ear para cumprir ordens da Voz? Vote já - Big Brother
01:30

Votação APP TVI Reality: Quem deve receber um in-ear para cumprir ordens da Voz? Vote já

18:05
Fábio lavado em lágrimas: e até 'rejeitou' o apoio de Liliana - Big Brother
00:47

Fábio lavado em lágrimas: e até 'rejeitou' o apoio de Liliana

18:04
Joana comenta a polémica do momento: «Quando a Vera o agride, o Dylan acaba por ganhar» - Big Brother
02:24

Joana comenta a polémica do momento: «Quando a Vera o agride, o Dylan acaba por ganhar»

18:00
«Tem vindo a mostrar agressividade»: Joana não poupa nas críticas a Bruno - Big Brother
00:45

«Tem vindo a mostrar agressividade»: Joana não poupa nas críticas a Bruno

17:56
Marisa tenta adivinhar o segredo de Inês. Será que acertou? - Big Brother
01:56

Marisa tenta adivinhar o segredo de Inês. Será que acertou?

17:48
Alerta: Rui acha que acertou no segredo de Ana Cristina - Big Brother
01:34

Alerta: Rui acha que acertou no segredo de Ana Cristina

15:11
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível - Big Brother

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

14:09
Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta - Big Brother
01:39

Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta

13:32
Raquel e Leandro entram em confronto: «És mentirosa, é um traço de personalidade» - Big Brother
02:34

Raquel e Leandro entram em confronto: «És mentirosa, é um traço de personalidade»

13:29
Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes - Big Brother
05:19

Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes

13:06
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio - Big Brother
03:14

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

12:51
Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente - Big Brother
02:38

Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente

12:35
«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro - Big Brother
01:41

«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro

12:29
Rui e Leandro pegam-se: «Tu como não sabes mais nada…» - Big Brother
08:28

Rui e Leandro pegam-se: «Tu como não sabes mais nada…»

11:39
Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente - Big Brother
06:35

Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente

11:39
O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio - Big Brother
06:35

O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio

Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

  • Secret Story
  • Há 1h e 30min
Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca» - Big Brother

Marcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI, partilhou uma mensagem emocionante que recebeu.

Marcia Soares voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora da TVI, partilhou esta quarta-feira uma story no Instagram que não passou despercebida aos seguidores.

Na imagem, pode ver-se um cartão enviado por uma marca, com uma verdadeira declaração de amor dirigida a Marcia: «Há pessoas que deixam marca e tu, Marcia, és uma delas. Obrigada por toda a entrega, simpatia e genuinidade. Foste mais do que uma colaboração, foste uma inspiração!»

Veja a fotografia:

O gesto emocionou muitos fãs, que destacaram a forma como Márcia continua a conquistar não só o público, mas também as marcas com quem trabalha. A comentadora tem-se afirmado como uma das figuras mais queridas da estação, combinando profissionalismo, autenticidade e uma forte ligação com os seguidores.

 

Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção
Fora da Casa

Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Há 1h e 51min
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Há 2h e 30min
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Hoje às 15:11
Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Hoje às 15:01
As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

Hoje às 15:01
Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Hoje às 14:30
Mais Vistos

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
03:14

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

Hoje às 13:06
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Hoje às 15:11
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

20 out, 23:01
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
01:57

Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho

Hoje às 08:27
Notícias

Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

Há 1h e 30min
Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Há 1h e 51min
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Há 2h e 30min
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Hoje às 15:11
Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Hoje às 15:01
EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Há 3h e 18min
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Hoje às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Ontem às 09:38
