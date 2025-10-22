Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

Marcia Soares voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora da TVI, partilhou esta quarta-feira uma story no Instagram que não passou despercebida aos seguidores.

Na imagem, pode ver-se um cartão enviado por uma marca, com uma verdadeira declaração de amor dirigida a Marcia: «Há pessoas que deixam marca e tu, Marcia, és uma delas. Obrigada por toda a entrega, simpatia e genuinidade. Foste mais do que uma colaboração, foste uma inspiração!»

Veja a fotografia:

O gesto emocionou muitos fãs, que destacaram a forma como Márcia continua a conquistar não só o público, mas também as marcas com quem trabalha. A comentadora tem-se afirmado como uma das figuras mais queridas da estação, combinando profissionalismo, autenticidade e uma forte ligação com os seguidores.