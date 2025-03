Márcia Soares vive episódio «desesperante» e conta tudo! Saiba o que aconteceu

Arrasou! Márcia Soares surge em gala da TVI com vestido semi-transparente!

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story - Desafio Final, recorreu às redes sociais para desabafar com os seguidores sobre uma situação que a deixou «desesperada», devido à dificuldade que enfrentou para a resolver.

«Venho fazer um desabafo. Há três dias que estou a tentar fazer o meu passaporte. Hoje vim super cedo. Uma pessoa chega cedo, só que há outras 50 pessoas que chegam cedo. Portanto, uma pessoa passa horas e horas à espera», revelou a jovem nos stories do Instagram.

A ex-concorrente continuou: «Estou há quase três horas à espera de uma senha. Estou à espera, para esperar a seguir. É o País que temos. Entretanto, vim apanhar ar. Já fiz amigos, obviamente».

«Mas isto é mesmo desesperante. Organização, zero. Entretanto, trocam os turnos e não há novidades. Uma pessoa só tem que esperar, calar e comer. Quer dizer, comer também não, porque se uma pessoa vai comer perde o lugar», lamentou ainda Márcia Soares.

No fim, a situação teve um final feliz e acabou por ficar tudo resolvido, com a ex-concorrente a prometer «novidades» em breve: «Já tenho pedido de passaporte feito. Já está. Só vos queria agradecer por todas as mensagens. Isto quer dizer que tenho novidades, não fui fazer o passaporte à toa», concluiu.

