Escândalo de sensualidade! Transparências e decotes explosivos das estrelas dos realities da TVI

No passado sábado, 22 de fevereiro, a TVI celebrou o seu 32.º aniversário em grande e com as caras mais conhecidas! A festa aconteceu no emblemático Casino Estoril e foi marcada por momentos inesquecíveis!

O que realmente deixou todos a suspirar foram os looks das caras dos nossos reality shows, apresentadores, comentadores e ex-concorrentes! Com transparências ousadas, decotes vertiginosos e vestidos que deixaram pouco à imaginação, os rostos do mundo dos reality shows e fizeram a temperatura subir!

A passadeira vermelha transformou-se num verdadeiro desfile de glamour e irreverência. Nomes como Francisco Monteiro, Márcia Soares, Alice Alves, Maria Botelho Moniz, Diana Lopes, Mafalda Castro, Bernardina Brito entre outros, roubaram todos os flashes com visuais de cortar a respiração. Dos vestidos com transparências arrojadas aos fatos justos e brilhantes, a sensualidade foi a palavra de ordem da noite.

Cada detalhe dos visuais escolhidos pelas estrelas deu que falar, tornaram-se rapidamente assunto quente em todo lado!

Quer ver os visuais que fizeram mais furor? Veja esta galeria de fotos escaldante e escolha o seu favorito! Quem arrasou mais na noite de aniversário da TVI?