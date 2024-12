Quem foi o escolhido por Márcia Soares a ganhar o Secret Story? Pista: «Foi humilhado, foi rebaixado, mas...»

Márcia surpreendida com jogo de Diogo Alexandre: «Tem uma força mental (...) ele nunca se fez de vítima»

No Extra do Secret Story - Casa dos Segredos, apresentado por Marta Cardoso, todos os comentadores têm apresentado o seu pódio desta edição.

Márcia Soares marcou presença no Extra e apontou o seu pódio.

1º Diogo Alexandre

2º João Ricardo

3º Gonçalo

A comentadora justificou as suas escolhas de imediato. Márcia Soares escolheu Diogo Alexandre para primeiro lugar, pela capacidade que ele teve de aguentar o que aguentou durante estes três meses,

«Ele foi humilhado, ele foi rebaixado (...) e manteve sempre a postura»

Atualmente, Diogo Alexandre é um jogador confiante e sem medos. O único ponto a apontar a Diogo Alexandre é o facto de ele não assumir o jogador que ele é.

Já João Ricardo foi uma surpresa, na medida em que Márcia assumiu que demorou dois meses a gostar dele. «Não o tolerava de forma alguma». Márcia Soares confessa que João Ricardo deu muito ao jogo.

Gonçalo foi terceiro lugar no pódio de Márcia Soares, na medida em que ele teve um bom jogo, do agrado da comentadora. Acrescentou ainda que gostou muito do Gonçalo ter sido o anti-jogo de João Ricardo.