Roupa interior à vista. O look de Márcia Soares que deixou todos de queixo caído na gala da TVI

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da Casa dos Segredos, captou todas as atenções na gala do 33.º aniversário da TVI com um visual que equilibra elegância e ousadia. Márcia surgiu com um vestido branco de corte tipo corset, que realça a silhueta e evidencia a cintura, enquanto a parte inferior aposta em transparências, criando um efeito sofisticado e sensual.
O look deixava a roupa interior de Márcia à vista. Nos detalhes, o vestido apresenta linhas delicadas adornadas com pérolas, reforçando a elegância e tornando-o perfeito para uma noite de celebração como o aniversário da estação.
O look não passou despercebido e os seguidores já elogiam a ousadia e a confiança de Márcia Soares.
Percorra a galeria e veja as fotos.
Fotografia comprometedora? Marcia Soares é apanhada em direto. A última foto do telemóvel revela que tem muito a esconder
Nos bastidores da gala dos 33 anos da TVI, Marcia Soares foi ‘apanhada’ por um desafio da TVI, feito para o Instagram oficial do canal de televisão. Pedimos a várias caras conhecidas para mostrarem a última fotografia que tinham no telemóvel e o resultado foi caricato.
Márcia Soares foi apanhada ‘desprevenida’ e provou que há algo a esconder na sua galeria de imagens no telemóvel.
Veja o vídeo:
NÃO PERCA: Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI