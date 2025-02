Chamada em direto! João Ricardo atende sem rodeios à chamada surpresa de Márcia Soares: «Falar é fácil...»

Ligação bombástica! Márcia Soares surpreende ao ligar em direto para João Ricardo no Extra do Secret Story!

Márcia Soares surpreende ao ligar em direto para João Ricardo no Extra do Secret Story! Confronto inesperado! Márcia questiona João Ricardo sobre a falta de empatia no jogo e ele não foge à resposta! Veja aqui tudo!

No Extra do Secret Story - Desafio Final, Márcia Soares surpreendeu tudo e todos ao ligar em direto para João Ricardo, ex-concorrente recentemente expulso do programa. A conversa inesperada trouxe reflexões sobre a sua passagem pela casa e a falta de empatia que, segundo Márcia, poderia ter sido mais evidenciada.

O momento inesperado da noite

Durante o debate no Extra, Márcia desabafou que lamentava a saída de João Ricardo e acreditava que ele deveria ter mostrado um lado mais empático aos colegas. Flávio Furtado, atento à discussão, perguntou-lhe se já tinha expressado essa opinião diretamente ao ex-concorrente. Foi então que Márcia, num momento de espontaneidade, desafiou: «Queres-lhe ligar? Deves ter o número dele!»

A apresentadora Marta Cardoso incentivou a ideia e sugeriu que verificassem se João Ricardo estaria acordado. Em riso nervoso, Márcia ainda brincou: «João, se estiveres a ver, não atendas por favor…» No entanto, para surpresa de todos, ele atendeu.

Veja aqui o momento inédito:

João Ricardo responde a tudo!

Ao telefone, Márcia não perdeu tempo e elogiou João Ricardo pelo conselho que este deu a Daniela antes de sair. O ex-concorrente recordou as suas palavras: «Que ela tinha de ter sabedoria, ter calma, inteligência…»

Foi então que Márcia o confrontou diretamente: «Porque é que não deste mais conselhos assim lá dentro?» Ao que Flávio complementou em risos: «A Márcia não teve tempo de falar contigo sobre coisas importantes no jogo…»

Márcia insistiu que João Ricardo deveria ter demonstrado esse lado empático a mais concorrentes, mencionando Joana como exemplo: «Tu tinhas aquilo que eles precisavam, tipo a Joaninha…»

Com serenidade, João respondeu: «Falar é fácil, aquilo que deveria ter feito era dito para mim mesmo o que disse à Daniela…»

A resposta final!

Flávio Furtado não deixou o assunto morrer e lançou a pergunta direta: «Tu concordaste em tudo o que a Márcia disse sobre a tua participação?»

João Ricardo não hesitou: «Claro que sim, a Márcia é imparcial. Se tiver que falar mal, fala. Se tiver que falar bem, fala bem!»

Márcia não conteve a satisfação e aplaudiu. No fim, Flávio lançou a última questão: «Como está o teu coração?» Veja aqui a resposta!

