«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

22:33
Vera declara-se a Inês e Dylan não disfarça as expressões faciais
02:33

Vera declara-se a Inês e Dylan não disfarça as expressões faciais

22:28
Dylan magoado com Vera, após descobrir que gosta de Inês: «Impossível estar comigo e gostar de outra pessoa»
02:40

Dylan magoado com Vera, após descobrir que gosta de Inês: «Impossível estar comigo e gostar de outra pessoa»

22:19
Liliana acusa Ana de ser 'forçada para aparecer' e leva resposta torta: «Fala a mais forçada»
02:36

Liliana acusa Ana de ser 'forçada para aparecer' e leva resposta torta: «Fala a mais forçada»

22:10
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

22:08
Leandro tinha a missão de afirmar que ia desistir após mostrar vontade de o fazer: «Passou-me pela cabeça»
04:56

Leandro tinha a missão de afirmar que ia desistir após mostrar vontade de o fazer: «Passou-me pela cabeça»

22:03
Leandro tinha a missão de afirmar que ia desistir após mostrar vontade de o fazer: «Passou-me pela cabeça» - Big Brother
02:49

Leandro tinha a missão de afirmar que ia desistir após mostrar vontade de o fazer: «Passou-me pela cabeça»

22:00
A missão que está a dar que falar: Todas as imagens da 'desistência' de Leandro
03:38

A missão que está a dar que falar: Todas as imagens da 'desistência' de Leandro

21:08
Concorrentes desconfiam que Leandro não desisti: «Deixou aqui uma mala»
04:06

Concorrentes desconfiam que Leandro não desisti: «Deixou aqui uma mala»

19:46
Estalou o verniz entre Liliana e Ana Cristina: «Estás a inventar, é mentira o que disseste»
03:36

Estalou o verniz entre Liliana e Ana Cristina: «Estás a inventar, é mentira o que disseste»

19:43
Secret Story 9: Concorrentes em lágrimas com "desistência" inesperada de Leandro — mas há um segredo por trás!

Secret Story 9: Concorrentes em lágrimas com “desistência” inesperada de Leandro — mas há um segredo por trás!

19:38
Inês chora no confessionário e Dylan revolta-se no jardim... tudo por causa de Vera!
04:43

Inês chora no confessionário e Dylan revolta-se no jardim... tudo por causa de Vera!

19:34
Leandro "desiste" do Secret Story e a casa fica em choque: Todas as reações aqui

Leandro "desiste" do Secret Story e a casa fica em choque: Todas as reações aqui

19:28
Leandro e Rui em despique... e tudo por causa da comida: «Sempre a meter para dentro»
02:23

Leandro e Rui em despique... e tudo por causa da comida: «Sempre a meter para dentro»

19:21
Marisa Susana acusa culpados da 'desistência' de Leandro: «Chamaram-lhe ladrão e gatuno»
04:04

Marisa Susana acusa culpados da 'desistência' de Leandro: «Chamaram-lhe ladrão e gatuno»

19:15
Na sequência da 'desistência' de Leandro, Liliana faz confissão: «Também pensei... não vale tudo»
03:52

Na sequência da 'desistência' de Leandro, Liliana faz confissão: «Também pensei... não vale tudo»

18:53
Concorrentes reagem à 'desistência' de Leandro e há surpresas: «O jogo que ele fez, foi pesado»
02:45

Concorrentes reagem à 'desistência' de Leandro e há surpresas: «O jogo que ele fez, foi pesado»

18:48
Após «desistência», concorrentes entregam as malas de Leandro
02:43

Após «desistência», concorrentes entregam as malas de Leandro

18:44
Pedro Jorge desconfia da missão de Leandro: «É a última pessoa que ia desistir»
01:40

Pedro Jorge desconfia da missão de Leandro: «É a última pessoa que ia desistir»

18:40
Fábio desfeito com a 'desistência' de Leandro: «Sinto tristeza e raiva»
02:49

Fábio desfeito com a 'desistência' de Leandro: «Sinto tristeza e raiva»

18:32
Era uma missão! Leandro 'engana' tudo e todos com falsa desistência - as imagens reveladoras
01:50

Era uma missão! Leandro 'engana' tudo e todos com falsa desistência - as imagens reveladoras

18:31
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

18:19
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

18:15
Desistência iminente! Há um concorrente com vontade de deixar a casa: «Vi-o a fazer as malas...»
02:21

Desistência iminente! Há um concorrente com vontade de deixar a casa: «Vi-o a fazer as malas...»

17:57
Marisa e Pedro Jorge derretem corações no "Secret Story 9": veja os momentos mais românticos do casal
00:42

Marisa e Pedro Jorge derretem corações no “Secret Story 9”: veja os momentos mais românticos do casal

17:44
Liliana recorda Zé e faz revelação que deixa colegas em choque
02:01

Liliana recorda Zé e faz revelação que deixa colegas em choque

«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

  • Secret Story
  • Há 1h e 55min

  • Secret Story
  • Há 1h e 55min
«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial - Big Brother

Marcia Soares tem motivos para sorrir - e são muito especiais.

Marcia Soares não podia estar mais feliz. Uma das melhores amigas da ex-concorrente do Big Brother 2023 está grávida e elegeu-a para ser madrinha da sua filha. 

A novidade foi dada pela própria, através de uma publicação feita nas redes sociais. «MARIA DO MAR 🤎 Prometo dar o meu melhor para ser a melhor madrinha que podias ter!», escreveu na legenda de uma fotografia muito especial, em que surge ao lado da amiga, a segurar-lhe a barriguinha de grávida.

Veja as fotografias na nossa galeria

Os fãs ficaram rendidos às fotografias partilhadas por Marcia Soares. «Vem Maria do Mar 🩷 tens uma mamã e uma madrinha maravilhosas! 💫», «Serás com certeza ❤️ Que nome mais poético...», «Fotos tão bonitas 🤍 Serás com certeza a melhor madrinha 😊 Muitos Parabéns @vannygrilo 😘», «Será a melhor madrinha», «Que fotos lindas, que barriguinha linda», «Querida Márcia também tu um dia vais viver esse sonho!!!👑», pode ler-se, na caixa de comentários da publicação.

Pode ver aqui o registo amoroso:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marcia Soares (@wvrciv)

Muito nervosa, Marcia Soares conta: «Riscaram-me o carro todo». E as imagens impressionam

Marcia Soares recorreu às redes sociais para revelar que sofreu um ato de vandalismo no seu carro. Visivelmente nervosa, a ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story, contou tudo e desejou que «caísse um dente» ao autor do sucedido.

«Acabei de chegar ao carro e riscaram-me o carro todo. Estou com uma pilha de nervos, mas essa pessoa que me fez isso, eu desejo-lhe uma dor de dentes tão grande, tão grande, tão grande... que lhe caia um dente ou dois», disse Marcia Soares.

A jovem acrescentou: «Não tem mal, eu tenho um seguro, graças a Deus eu pago o meu seguro e há-de ficar resolvido, mas que lhe caia um dente ou dois». Num outro storie, Marcia mostrou o carro todo riscado e as imagens são impressionante. 

Veja o vídeo:

 

Temas: Marcia Soares Fotos Gravidez Madrinha

Fora da Casa

A seguir em frente e com um novo foco: Zé, ex-noivo de Liliana, regressa a lugar muito importante

A seguir em frente e com um novo foco: Zé, ex-noivo de Liliana, regressa a lugar muito importante

Há 1h e 40min
Lembra-se d’A Ex-periência? Após altos e baixos, eles estão juntos e irreconhecíveis

Lembra-se d’A Ex-periência? Após altos e baixos, eles estão juntos e irreconhecíveis

Hoje às 18:09
De luto e devastado, ex-concorrente recebe a maior prova de amor da namorada: «Atravessou o mundo...»

De luto e devastado, ex-concorrente recebe a maior prova de amor da namorada: «Atravessou o mundo...»

Hoje às 17:32
Este ex-concorrente d'O Triângulo está de luto e recebeu a maior prova de amor da namorada - as fotos que comprovam

Este ex-concorrente d'O Triângulo está de luto e recebeu a maior prova de amor da namorada - as fotos que comprovam

Hoje às 17:26
Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Hoje às 17:04
Cristina Ferreira revela paixão até agora desconhecida

Cristina Ferreira revela paixão até agora desconhecida

Hoje às 17:02
