«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

Marcia Soares não podia estar mais feliz. Uma das melhores amigas da ex-concorrente do Big Brother 2023 está grávida e elegeu-a para ser madrinha da sua filha.

A novidade foi dada pela própria, através de uma publicação feita nas redes sociais. «MARIA DO MAR 🤎 Prometo dar o meu melhor para ser a melhor madrinha que podias ter!», escreveu na legenda de uma fotografia muito especial, em que surge ao lado da amiga, a segurar-lhe a barriguinha de grávida.

Veja as fotografias na nossa galeria

Os fãs ficaram rendidos às fotografias partilhadas por Marcia Soares. «Vem Maria do Mar 🩷 tens uma mamã e uma madrinha maravilhosas! 💫», «Serás com certeza ❤️ Que nome mais poético...», «Fotos tão bonitas 🤍 Serás com certeza a melhor madrinha 😊 Muitos Parabéns @vannygrilo 😘», «Será a melhor madrinha», «Que fotos lindas, que barriguinha linda», «Querida Márcia também tu um dia vais viver esse sonho!!!👑», pode ler-se, na caixa de comentários da publicação.

Pode ver aqui o registo amoroso:

Muito nervosa, Marcia Soares conta: «Riscaram-me o carro todo». E as imagens impressionam

Marcia Soares recorreu às redes sociais para revelar que sofreu um ato de vandalismo no seu carro. Visivelmente nervosa, a ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story, contou tudo e desejou que «caísse um dente» ao autor do sucedido.

«Acabei de chegar ao carro e riscaram-me o carro todo. Estou com uma pilha de nervos, mas essa pessoa que me fez isso, eu desejo-lhe uma dor de dentes tão grande, tão grande, tão grande... que lhe caia um dente ou dois», disse Marcia Soares.

A jovem acrescentou: «Não tem mal, eu tenho um seguro, graças a Deus eu pago o meu seguro e há-de ficar resolvido, mas que lhe caia um dente ou dois». Num outro storie, Marcia mostrou o carro todo riscado e as imagens são impressionante.

Veja o vídeo: