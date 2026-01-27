A emotiva declaração de Marcia Soares a Francisco Monteiro que derreteu os fãs: «Feitinhos um para o outro»

Marcia Soares e Francisco Monteiro têm estado cada vez mais próximos desde a separação oficial do grande vencedor do Big Brother 2023 e de Bárbara Parada.

Agora, Francisco Monteiro abriu o coração numa partilha emotiva e Marcia Soares reagiu com uma declaração que derreteu os fãs de ambos e não deixou ninguém indiferente.

«Passados largos meses comecei a encontrar felicidade nas pequenas coisas, aprendi a conviver com o sofrimento e abraçá-lo em vez de o tentar afastar a todo o custo e isso mudou radicalmente os meus dias», começou por escrever Francisco Monteiro no Instagram.

O nortenho continuou: «Sinto-me mais leve a todos os níveis e isso permite-me competir mesmo quando ainda não me sinto (e não estou) minimamente preparado porque sem treino será sempre um tiro no escuro. A vitória estará sempre em ser e estar um bocadinho melhor todos os dias».

Na caixa de comentários da publicação, Marcia Soares não tardou em reagir: «Orgulho em ti 🤍». Os fãs não perdoaram e responderam ao comentário: «Muitos tentaram destruir a vossa amizade mas o que é forte... é inquebrável»; «feitinhos um pro outro! Vê-se à distancia!», lê-se.

