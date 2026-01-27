A emotiva declaração de Marcia Soares a Francisco Monteiro que derreteu os fãs: «Feitinhos um para o outro»

Ao Minuto

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

A emotiva declaração de Marcia Soares a Francisco Monteiro que derreteu os fãs: «Feitinhos um para o outro»

A comentadora fez uma bonita declaração ao amigo e os fãs não perdoaram, recordando a forte ligação que os une.

Marcia Soares e Francisco Monteiro têm estado cada vez mais próximos desde a separação oficial do grande vencedor do Big Brother 2023 e de Bárbara Parada. 

Agora, Francisco Monteiro abriu o coração numa partilha emotiva e Marcia Soares reagiu com uma declaração que derreteu os fãs de ambos e não deixou ninguém indiferente. 

«Passados largos meses comecei a encontrar felicidade nas pequenas coisas, aprendi a conviver com o sofrimento e abraçá-lo em vez de o tentar afastar a todo o custo e isso mudou radicalmente os meus dias», começou por escrever Francisco Monteiro no Instagram.

 

O nortenho continuou: «Sinto-me mais leve a todos os níveis e isso permite-me competir mesmo quando ainda não me sinto (e não estou) minimamente preparado porque sem treino será sempre um tiro no escuro. A vitória estará sempre em ser e estar um bocadinho melhor todos os dias».

Na caixa de comentários da publicação, Marcia Soares não tardou em reagir: «Orgulho em ti 🤍». Os fãs não perdoaram e responderam ao comentário: «Muitos tentaram destruir a vossa amizade mas o que é forte... é inquebrável»; «feitinhos um pro outro! Vê-se à distancia!», lê-se. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e recorde a história de Francisco Monteiro e Marcia Soares em imagens. 

Inédito. Marcia Soares atualiza estado da relação com Francisco Monteiro

Francisco Monteiro mostra-se com companhia especial e gesto de Marcia Soares gera burburinho

Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou
