Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

A comentadora fez uma revelação inédita, que deixou todos espantados.

Marcia Soares e Francisco Monteiro estiveram esta manhã no programa 'Dois às 10' da TVI e abriram o coração como nunca sobre aquilo que sentiram e sentem um pelo outro, numa altura em que se voltaram a aproximar após um tempo afastados.

A certa altura da conversa, foi tema o facto de que enquanto Francisco Monteiro estava a namorar com Bárbara Parada se afastou completamente de Marcia Soares, até em contexto profissional, o que levou a uma revelação inédita da parte de Marcia. 

«Não me chateava, era um favor que me estavam a fazer, sinceramente. Eu sempre tive muito carinho pelo Francisco, ele sempre soube que eu estive aqui para ele e a partir do momento em que ele aceita tal condição, em que aceita não trabalhar comigo, isso é responsabilidade dele e não de quem lhe impõe, porque trabalho é trabalho, conhaque é conhaque», sublinhou. 

Depois, Francisco Monteiro justificou a sua postura: «Eu estando com alguém eu vou fazer tudo, pelo menos que eu consiga, para a pessoa estar bem», disse. Marcia mostrou-se empática e entendeu o lado do amigo. 

«Nós tivemos muito impacto, os Zárcia eram muito fortes e eu consigo perceber que qualquer pessoa que tivesse chegado à vida dele ou à minha ia ser muito complicado gerir», afirmou, levando Francisco a uma frase que deixou todos espantados: «No caso da Marcia também aconteceu isso». 

A comentadora mostrou surpresa e apressou-se a esclarecer com uma revelação inédita: «Eu não assumi um namoro com ninguém. Mas é verdade que ele sabe, eu conheci uma pessoa entretanto e eu disse ao Francisco ‘tu deixas essa pessoa desconfortável’, por isso eu ia perceber», confessou. 

«Mas também depende muito de mim, eu se transmitir confiança e segurança à pessoa com quem estou, acho que o Francisco Monteiro nunca será um problema», concluiu. 

Uma relação que durou pouco

Marcia Soares recordou a altura em que começou a ter sentimentos pelo colega e confessou que após saírem do Big Brother 2023 começaram a construir uma relação. Mas assim que Francisco Monteiro entrou no Desafio Final, tudo mudou. 

«Depois de quatro meses fechados numa casa tínhamos de tirar a prova dos 9 e aconteceu quando saímos. Acho perfeitamente normal. Duas pessoas que estiveram fechadas quatro meses, havia muita atração física, ou não, mas queríamos explorar», contou a comentadora. 

Marcia Soares acrescentou: «Depois até conseguimos elaborar a nossa relação antes dele entrar no 'Desafio Final' e depois não sei o que se passou, perdi o Francisco». 

Recorde-se que foi nesse reality que Francisco Monteiro conheceu melhor Bárbara Parada e pouco tempo depois os dois ex-concorrentes assumiram uma relação, que entretanto terminou. 

Houve envolvimento físico

Na mesma entrevista, os dois ex-concorrentes assumiram que se envolveram fisicamente após terem saído do Big Brother 2023 para «tirar a prova dos nove» se realmente havia ou não atração entre os dois. 

«Queres saber se chegámos a vias de facto?», provocou Marcia Soares dirigindo-se a Claudio Ramos. «Depois de quatro meses fechados numa casa tínhamos de tirar a prova dos 9 e aconteceu quando saímos», confessou a comentadora.

Marcia Soares acrescentou: «Acho que era perfeitamente normal. Duas pessoas que estiveram fechadas quatro meses, havia muita atração física, ou não, estávamos fechados e queríamos explorar». 

«Depois até conseguimos elaborar a nossa relação antes dele entrar no 'Desafio Final' e depois não sei o que se passou, perdi o Francisco», concluiu a ex-concorrente. 

Marcia confessa: «Aquilo que eu queria era o Francisco»

A ex-concorrente recordou como começou o sentimento pelo colega, que veio muito pela «pressão» que os fãs faziam para que os dois ficassem juntos após o Big Brother 2023, onde se conheceram. 

«Havia muita pressão dos fãs que nos queriam ver juntos e eu comecei na altura a idealizar uma vida com o Francisco», começou por confessar Marcia Soares, em entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. 

A comentadora acrescentou: «Acho que nós tínhamos um potencial muito grande e eu pensei: ‘se Portugal nos quer juntos por alguma razão é’ e eu se calhar também comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco». 

«Mas o tempo foi passando e acho que nós somos feitos para ser grandes amigos genuinamente», afirmou Marcia Soares ao lado de Francisco Monteiro, que disse ter tido sempre «as coisas muito claras na minha cabeça». 

 

 

