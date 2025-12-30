Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Demorou, mas acabou por acontecer. Marcia Soares e Francisco Monteiro surgem juntos pela primeira vez no papel de comentadores do Secret Story 9. Marta Cardoso, não deixou o momento passar em branco e mandou uma alfinetada aos dois: «Marcia e Monteiro, ao tempo que eu não vos via aos dois sentados lado a lado. Como estão?». Sem papas na língua, Marcia respondeu pelos dois: «Ele agora já pode», em tom de riso e acrescentou ainda: «Eu prometi a mim mesma que não ia fazer isto. Desculpa».

Imediatamente todos perceberam que Marcia estava a lançar uma indireta a Bárbara Parada, a ex namorada de Zaza.

O vencedor do Big Brother 2023 não deixou a colega sem resposta: «Pois. É suposto eu dizer? É que foste tu, um minuto antes de entrar, “Ó Zaza, por favor”. A primeira coisa, logo, prega-me uma rasteira. Estás a perceber? Depois faz notícia disto. Estou feito ao bife», disse.

Veja o vídeo.