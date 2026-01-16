Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Marcia Soares participou numa vídeo chamada esta manhã no programa V+ Fama onde esclareceu todos os rumores da aproximação de Zaza, bem como do apoio público que o vencedor do Big Brother 2023 deu à sua marca, e garantiu: «Os amigos devem-se apoiar uns aos outros.».

A finalista do big Brother 2023 não escondeu a timidez ao falar de Francisco Monteiro. Quando questionada por Adriano Silva Martins sobre o apoio que recebeu por parte de Zaza no lançamento da sua marca, a comentadora ficou visivelmente envergonhada e tímida. Contudo, respondeu prontamente à pergunta que lhe foi dirigida: «Já que ele pode, acho sim que me deve apoiar porque eu também sempre estive cá para ele. (...) acho que não fez mais do que a obrigação dele», frisou.

Adriano Silva Martins fez também uma provocação a Marcia, em relação aos rumores de que, alegadamente, Bárbara Parada proibia Francisco Monteiro de trabalhar consigo. A comentadora não quis tecer qualquer tipo de comentário em relação ao assunto, mas acabou por lançar uma farpa: «Só tenho uma coisa a dizer sobre isso: todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. É só isso», findou. Terminada a vídeo chamada, Cláudia Jacques fez de imediato alusão à expressão corporal de Marcia Soares: «Esses sorrisos... foram muito curiosos», explicou.

'Marcia The Collection', a marca lançada por Marcia Soares, conquistou logo o coração dos fãs, esgotando toda a coleção em menos de um dia.

Veja o vídeo.