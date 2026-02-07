Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro

Ao Minuto

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro

Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro - Big Brother

As suspeitas são muitas em relação à proximidade entre Marcia Soares e Francisco Monteiro. A empresária esclareceu todos os pormenores da relação em direto. no programa Em Família, da TVI.

Esta manhã, no programa Em Família da TVI, Marcia Soares decidiu quebrar o silêncio sobre a relação que voltou a manter com Francisco Monteiro, depois de vários comentários e críticas nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother 2023. Marcia garante que entre ambos não existe qualquer envolvimento amoroso, sublinhando que se trata apenas de uma amizade sólida.

Nos últimos tempos, a proximidade entre Márcia Soares, e Francisco Monteiro, tem sido um dos temas mais comentados nas redes sociais. Depois de um percurso marcado por altos e baixos, os dois voltaram a aproximar-se e assumem atualmente uma relação muito próxima, chegando mesmo a tratar-se como melhores amigos.

Marcia revelou a Mónica Jardim e a Idevor Mendonça todos os detalhes sobre esta reaproximação.  «No início, em relação ao Francisco, foi tudo muito complicado, porque sentia que não tinha controlo nenhum sobre o que se passava. Quem mandava era a televisão, os jornalistas… eu não tinha grande palavra a dizer», começou por dizer. Segundo explicou, essa realidade alterou-se com o tempo: «Hoje em dia é um bocadinho diferente. Estou alinhada com o Francisco, falamos, conversamos e sentimos que estamos no controlo das coisas.»

Marcia Soares fez ainda questão de sublinhar que, atualmente, já não se deixa influenciar por terceiros. «Já não são os outros que controlam. Estamos ambos muito conscientes do que sentimos um pelo outro», reforçou. Na opinião da ex-concorrente, só agora foi possível construir uma relação saudável com Zaza. «Acho que nunca tínhamos conseguido ter isto até agora. Dentro do programa nunca foi fácil, nós os dois também não estávamos bem e havia sempre muito ruído à nossa volta», explicou.

Num tom mais descontraído, Márcia deixou ainda uma nota de humor: «A culpa é dele, que se deixa influenciar pelos outros. Mas pronto, no fundo, é um bocadinho igual para os dois», disse. Apesar de garantir que as mágoas ficaram no passado, Marcia Soares admite que esta reaproximação nem sempre é bem aceite. Há quem acuse a dupla de se aproximar apenas para gerar comentários e visibilidade pública. «Sei que há muitas críticas, dizem que comentamos as fotografias um do outro porque queremos ser falados», começou por referir. “Não é nada disso. Eu tenho todo o direito, se estiver bem com o Francisco ou com qualquer outro amigo, de comentar uma fotografia, de dizer que tenho orgulho nele ou o contrário.», frisou.

No final da entrevista, foi ainda mais direta: «Se fazem disso um assunto, a culpa não é minha. Não sou eu que estou à procura de nada. Estou simplesmente a apoiar um amigo, tal como ele me apoia a mim. Não há segundas intenções.»

Veja o vídeo.

Relacionados

O comentário que levantou suspeitas e fez parar a internet: Francisco Monteiro e Marcia Soares mais próximos que nunca

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»
Temas: Marcia Soares Francisco Monteiro Emfamilia

Fora da Casa

Cristina Ferreira surpreende fãs com vídeo sobre João Monteiro: «Arranjem um namorado que...»

Cristina Ferreira surpreende fãs com vídeo sobre João Monteiro: «Arranjem um namorado que...»

Ontem às 20:14
Marcia Soares como nunca a viu. Toda a verdade sobre o novo projeto

Marcia Soares como nunca a viu. Toda a verdade sobre o novo projeto

Ontem às 19:08
O comentário que levantou suspeitas e fez parar a internet: Francisco Monteiro e Marcia Soares mais próximos que nunca

O comentário que levantou suspeitas e fez parar a internet: Francisco Monteiro e Marcia Soares mais próximos que nunca

Ontem às 16:45
Após ameaças de morte, Fábio não se intimida e apresenta guarda-costas

Após ameaças de morte, Fábio não se intimida e apresenta guarda-costas

6 fev, 18:58
Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

6 fev, 11:13
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

5 fev, 22:06
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro

Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro

Ontem às 18:33
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

4 fev, 13:01
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

4 fev, 18:13
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira surpreende fãs com vídeo sobre João Monteiro: «Arranjem um namorado que...»

Cristina Ferreira surpreende fãs com vídeo sobre João Monteiro: «Arranjem um namorado que...»

Ontem às 20:14
Marcia Soares como nunca a viu. Toda a verdade sobre o novo projeto

Marcia Soares como nunca a viu. Toda a verdade sobre o novo projeto

Ontem às 19:08
Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro

Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro

Ontem às 18:33
O comentário que levantou suspeitas e fez parar a internet: Francisco Monteiro e Marcia Soares mais próximos que nunca

O comentário que levantou suspeitas e fez parar a internet: Francisco Monteiro e Marcia Soares mais próximos que nunca

Ontem às 16:45
Rúben e Tatiana Boa Nova celebram os dois meses do filho mais novo com disfarce que derrete corações

Rúben e Tatiana Boa Nova celebram os dois meses do filho mais novo com disfarce que derrete corações

6 fev, 20:09
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

A mensagem enigmática de Francisco Monteiro após críticas de Guilherme Baptista

A mensagem enigmática de Francisco Monteiro após críticas de Guilherme Baptista

Há 2h e 4min
Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

Há 2h e 23min
Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia

Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia

Há 3h e 37min
Apanhado a "morfar": Filipe Delgado protagoniza momento hilariante com o Instrutor
02:33

Apanhado a "morfar": Filipe Delgado protagoniza momento hilariante com o Instrutor

6 fev, 19:37
Filipe Delgado assume o posto de comando e tudo corre mal
04:07

Filipe Delgado assume o posto de comando e tudo corre mal

6 fev, 19:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Transformou a minha vida de uma forma...": rosto conhecido fala sobre Miguel Vicente!

"Transformou a minha vida de uma forma...": rosto conhecido fala sobre Miguel Vicente!

Ontem às 19:00
Cristina Ferreira pratica exercício... e é isto o que João Monteiro tem a dizer!

Cristina Ferreira pratica exercício... e é isto o que João Monteiro tem a dizer!

Ontem às 18:07
Marcia Soares faz furor e Francisco Monteiro não se contém: "Está aí uma a mais"

Marcia Soares faz furor e Francisco Monteiro não se contém: "Está aí uma a mais"

Ontem às 15:34
"Meu tudo": Vitó, ex-noivo de Sónia Jesus, abraçado a pessoa especial!

"Meu tudo": Vitó, ex-noivo de Sónia Jesus, abraçado a pessoa especial!

Ontem às 12:07
Pedro Crispim ao lado de pessoa especial: "O segredo mais bem guardado!"

Pedro Crispim ao lado de pessoa especial: "O segredo mais bem guardado!"

Ontem às 11:13
Ver Mais Outros Sites