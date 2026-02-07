Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro

Esta manhã, no programa Em Família da TVI, Marcia Soares decidiu quebrar o silêncio sobre a relação que voltou a manter com Francisco Monteiro, depois de vários comentários e críticas nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother 2023. Marcia garante que entre ambos não existe qualquer envolvimento amoroso, sublinhando que se trata apenas de uma amizade sólida.

Nos últimos tempos, a proximidade entre Márcia Soares, e Francisco Monteiro, tem sido um dos temas mais comentados nas redes sociais. Depois de um percurso marcado por altos e baixos, os dois voltaram a aproximar-se e assumem atualmente uma relação muito próxima, chegando mesmo a tratar-se como melhores amigos.

Marcia revelou a Mónica Jardim e a Idevor Mendonça todos os detalhes sobre esta reaproximação. «No início, em relação ao Francisco, foi tudo muito complicado, porque sentia que não tinha controlo nenhum sobre o que se passava. Quem mandava era a televisão, os jornalistas… eu não tinha grande palavra a dizer», começou por dizer. Segundo explicou, essa realidade alterou-se com o tempo: «Hoje em dia é um bocadinho diferente. Estou alinhada com o Francisco, falamos, conversamos e sentimos que estamos no controlo das coisas.»

Marcia Soares fez ainda questão de sublinhar que, atualmente, já não se deixa influenciar por terceiros. «Já não são os outros que controlam. Estamos ambos muito conscientes do que sentimos um pelo outro», reforçou. Na opinião da ex-concorrente, só agora foi possível construir uma relação saudável com Zaza. «Acho que nunca tínhamos conseguido ter isto até agora. Dentro do programa nunca foi fácil, nós os dois também não estávamos bem e havia sempre muito ruído à nossa volta», explicou.

Num tom mais descontraído, Márcia deixou ainda uma nota de humor: «A culpa é dele, que se deixa influenciar pelos outros. Mas pronto, no fundo, é um bocadinho igual para os dois», disse. Apesar de garantir que as mágoas ficaram no passado, Marcia Soares admite que esta reaproximação nem sempre é bem aceite. Há quem acuse a dupla de se aproximar apenas para gerar comentários e visibilidade pública. «Sei que há muitas críticas, dizem que comentamos as fotografias um do outro porque queremos ser falados», começou por referir. “Não é nada disso. Eu tenho todo o direito, se estiver bem com o Francisco ou com qualquer outro amigo, de comentar uma fotografia, de dizer que tenho orgulho nele ou o contrário.», frisou.

No final da entrevista, foi ainda mais direta: «Se fazem disso um assunto, a culpa não é minha. Não sou eu que estou à procura de nada. Estou simplesmente a apoiar um amigo, tal como ele me apoia a mim. Não há segundas intenções.»