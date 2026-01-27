«Fiquei sem ar e derreti»: Solteiro, Francisco Monteiro “lança charme” a Marcia Soares. Mas leva aviso

Depois do término do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro volta a surgir muito próximo de Márcia Soares. Os dois antigos concorrentes do Big Brother 2023, da TVI, parecem ter retomado a cumplicidade que marcou a sua passagem pelo reality show, mostrando que a ligação especial entre ambos continua bem viva.

A proximidade ficou evidente nas redes sociais. Na passada segunda-feira, dia 26 de janeiro, Márcia comentou uma fotografia partilhada por Francisco no Instagram, gesto que não passou despercebido. O ex-concorrente fez questão de retribuir a atenção e mostrou-se particularmente atento às novas publicações da amiga.

Já esta terça-feira, dia 27, Márcia Soares partilhou várias imagens acompanhadas da frase: «Às vezes encontramos força nas pessoas e nos lugares mais improváveis». Francisco Monteiro reagiu de imediato, deixando um comentário que deu que falar: «Fiquei sem ar na primeira, mas derreti na última». A resposta de Márcia surgiu em tom de aviso bem-humorado: «FrrraaaanciscOo MoOnteiiiRo!!!!!! 😂😭😂».