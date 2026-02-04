Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Como nunca o viu: Esta é a imagem de Francisco Monteiro que esta a correr a internet e nem os fãs reconheceram

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, assume estar numa ótima fase da sua vida. Pouco tempo depois de terminar o namoro com Bárbara Parada, o ex-concorrente mostra-se focado em hábitos saudáveis. Quanto ao coração, o jovem fez questão de esclarecer a sua situação atual e esclareceu ainda o estado atual da sua relação com Marcia Soares.

Recentemente, Francisco Monteiro esclareceu que o seu coração se encontra indisponível para novas relações: «Estou fechadíssimo nesse departamento», contou o ex-concorrente à revista TV Guia.

O vencedor do reality show da TVI manifestou-se também sobre o estado atual da sua relação com Márcia Soares. Depois de ter sido visto várias vezes com a ex-namorada, Francisco Monteiro, conhecido como Zaza, admitiu que mantêm uma relação de apoio mútuo.

«Temos tentado ajudar mutuamente. Até damos conselhos amorosos um ao outro. Mesmo que custem um bocadinho», confidenciou o ex-concorrente à revista TV Guia.