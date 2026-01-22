Inédito. Marcia Soares atualiza estado da relação com Francisco Monteiro

Após o fim da relação entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada, multiplicam-se as reações de fãs que pedem o regresso do romance entre Francisco Monteiro e Marcia Soares. Na tarde de quarta-feira, 21 de janeiro, a ex-concorrente reagiu aos comentários em que tem sido envolvida.

Numa publicação feita por uma fã na rede social X, é possível ver uma compilação de vários momentos vividos pelo ex-casal dentro do Big Brother 2023 programa onde se conheceram e iniciaram a relação.

A jovem decidiu pôr fim à sequência de publicações que a têm deixado desconfortável: «13:15 21/01 Estado: amizade com boas conversas Pedido: respeitem uma boa amizade», comentou.