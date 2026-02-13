Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Marcia Soares e Francisco Monteiro estiveram esta manhã no programa 'Dois às 10' da TVI e abriram o coração como nunca sobre aquilo que sentiram e sentem um pelo outro, numa altura em que se voltaram a aproximar após um tempo afastados.
A ex-concorrente recordou como começou o sentimento pelo colega, que veio muito pela «pressão» que os fãs faziam para que os dois ficassem juntos após o Big Brother 2023, onde se conheceram.
«Havia muita pressão dos fãs que nos queriam ver juntos e eu comecei na altura a idealizar uma vida com o Francisco», começou por confessar Marcia Soares, em entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.
A comentadora acrescentou: «Acho que nós tínhamos um potencial muito grande e eu pensei: ‘se Portugal nos quer juntos por alguma razão é’ e eu se calhar também comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco».
«Mas o tempo foi passando e acho que nós somos feitos para ser grandes amigos genuinamente», afirmou Marcia Soares ao lado de Francisco Monteiro, que disse ter tido sempre «as coisas muito claras na minha cabeça».