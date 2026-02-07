Marcia Soares como nunca a viu. Toda a verdade sobre o novo projeto

Em entrevista ao programa Em Família, da TVI, Marcia Soares contou tudo sobre o seu projeto pessoal: 'Marcia The Collection'. «Dei férias ao amor, há quatro anos. O meu amor agora está de férias mas investi todo o meu amor na coleção 'amour'», foi desta forma que a influenciadora digital deu o mote para falar do tão acarinhado projeto que tem em mãos.

Idevor Mendonça e Mónica Jardim começaram a entrevista por questionar Marcia sobre quando é que surgiu o gosto pela bijuteria. Ao responder à questão, Marcia Soares optou por começar do início e revelar que, enquanto comentava os reality shows da TVI, não conseguia ter tempo para criar um projeto pessoal: «Eu sentia que não estava preparada para lançar algo meu e dedicar-me a 100%, como eu gostaria». Ao mesmo tempo, revelou que sempre teve uma ligação forte a projetos relacionados com vestuário e bijuteria.

Sem hesitar, Marcia prosseguiu a conversa admitindo o quão enriquecedora e maravilhosa tem sido esta experiência de começar um negócio do zero: «Tem sido muito bonito, mas eu não quero só isto». Marcia adiantou que quer que a 'Marcia The Collection' cresça e lança a seguinte questão para o ar: «Porque não fazer uma parceria com uma marca de roupa? Porque não uma linha de cosmética?». «Eu sinto que a 'Marcia The Collection' pode ser tudo aquilo que eu quiser e vai ser o que eu quiser!», findou.

Mónica Jardim recordou que a empresária esgotou duas coleções inteiras em menos de 24 horas e Marcia acabou por agradecer muito ao público, que tem sido incansável e a tem apoiado em tudo, desde que se tornou uma figura pública.

Marcia revelou ainda que todos os seus colares têm um significado, relacionado com o amor, tais como: orgulho, admiração, paixão, magia, união e o respeito.