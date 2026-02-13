Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Marcia Soares e Francisco Monteiro aceitaram o desafio de responder a algumas perguntas exclusivas para o Instagram da TVI. Quisemos saber qual foi o melhor conselho amoroso que já deram um ao outro… e as respostas são surpreendentes.

«O meu é que, para gostarmos de alguém, temos de gostar de nos próprios», declarou Marcia. Já Monteiro respondeu: «Para deixar de insistir numa pessoa que não vale a pena e acreditar mais no destino».

Foi nesta altura que a comentadora exclamou: «Ele sabe fazer as coisas!». Este comentário deixou Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras, enquanto Marcia ria sem parar.

Veja o vídeo do momento:

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares e Francisco Monteiro estiveram esta manhã no programa 'Dois às 10' da TVI e abriram o coração como nunca sobre aquilo que sentiram e sentem um pelo outro, numa altura em que se voltaram a aproximar após um tempo afastados.

A ex-concorrente recordou a altura em que começou a ter sentimentos pelo colega e confessou que após saírem do Big Brother 2023 começaram a construir uma relação. Mas assim que Francisco Monteiro entrou no Desafio Final, tudo mudou.

«Depois de quatro meses fechados numa casa tínhamos de tirar a prova dos 9 e aconteceu quando saímos. Acho perfeitamente normal. Duas pessoas que estiveram fechadas quatro meses, havia muita atração física, ou não, mas queríamos explorar», contou a comentadora.

Marcia Soares acrescentou: «Depois até conseguimos elaborar a nossa relação antes dele entrar no 'Desafio Final' e depois não sei o que se passou, perdi o Francisco».

Recorde-se que foi nesse reality que Francisco Monteiro conheceu melhor Bárbara Parada e pouco tempo depois os dois ex-concorrentes assumiram uma relação, que entretanto terminou.

Houve envolvimento físico

Na mesma entrevista, os dois ex-concorrentes assumiram que se envolveram fisicamente após terem saído do Big Brother 2023 para «tirar a prova dos nove» se realmente havia ou não atração entre os dois.

Marcia Soares acrescentou: «Acho que era perfeitamente normal. Duas pessoas que estiveram fechadas quatro meses, havia muita atração física, ou não, estávamos fechados e queríamos explorar».

Marcia confessa: «Aquilo que eu queria era o Francisco»

A ex-concorrente recordou como começou o sentimento pelo colega, que veio muito pela «pressão» que os fãs faziam para que os dois ficassem juntos após o Big Brother 2023, onde se conheceram.

«Havia muita pressão dos fãs que nos queriam ver juntos e eu comecei na altura a idealizar uma vida com o Francisco», começou por confessar Marcia Soares, em entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A comentadora acrescentou: «Acho que nós tínhamos um potencial muito grande e eu pensei: ‘se Portugal nos quer juntos por alguma razão é’ e eu se calhar também comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco».

«Mas o tempo foi passando e acho que nós somos feitos para ser grandes amigos genuinamente», afirmou Marcia Soares ao lado de Francisco Monteiro, que disse ter tido sempre «as coisas muito claras na minha cabeça».