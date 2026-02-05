Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Ao Minuto

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...» - Big Brother

Marcia Soares falou sem tabus sobre a reaproximação a Francisco Monteiro e esclareceu em que ponto está hoje a relação entre os dois.

Marcia Soares e Francisco Monteiro estão cada vez mais próximos, mas a "reconciliação" desta amizade não foi tão tranquila quanto transpareceu. 

Esta quinta-feira, 5 de fevereiro, a ex-concorrente do Big Brother 2023 esteve no Bom Dia Alegria, do V+, e revelou que, ao início, a reaproximação com Zaza, como é carinhosamente tratado, «foi um bocadinho difícil»

«Quando o Francisco Monteiro me procurou, foi um bocadinho difícil para mim. Isto não é sobre quem procurou quem, eu estive sempre aqui. Ao início foi um bocadinho complicado voltar a recebê-lo na minha vida...», começou por dizer.

«Sentia que tínhamos uma conversa pendente, transmiti tudo o que me fez sentir e tudo o que se passou. Ele ouviu-me e, agora, posso dizer que é das pessoas mais incríveis que eu tenho na minha vida», referiu. 

Na mesma conversa, Marcia Soares não poupou nos elogios a Francisco Monteiro. «É mesmo muito bom amigo, muito presente. Quando sabe que tenho um dia mau pergunta-me cinco vezes se estou bem, se estou melhor. É uma pessoa que, neste momento, me faz muito sentido ter na minha vida. Quero o bem dele e estou muito orgulhosa», adiantou.

«Acho que ele evoluiu muito, tenho muito orgulho nele. Acho que ele estava um bocadinho perdido e encontrou-se...», rematou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

