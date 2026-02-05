Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares e Francisco Monteiro estão cada vez mais próximos, mas a "reconciliação" desta amizade não foi tão tranquila quanto transpareceu.

Esta quinta-feira, 5 de fevereiro, a ex-concorrente do Big Brother 2023 esteve no Bom Dia Alegria, do V+, e revelou que, ao início, a reaproximação com Zaza, como é carinhosamente tratado, «foi um bocadinho difícil».

«Quando o Francisco Monteiro me procurou, foi um bocadinho difícil para mim. Isto não é sobre quem procurou quem, eu estive sempre aqui. Ao início foi um bocadinho complicado voltar a recebê-lo na minha vida...», começou por dizer.

«Sentia que tínhamos uma conversa pendente, transmiti tudo o que me fez sentir e tudo o que se passou. Ele ouviu-me e, agora, posso dizer que é das pessoas mais incríveis que eu tenho na minha vida», referiu.

Na mesma conversa, Marcia Soares não poupou nos elogios a Francisco Monteiro. «É mesmo muito bom amigo, muito presente. Quando sabe que tenho um dia mau pergunta-me cinco vezes se estou bem, se estou melhor. É uma pessoa que, neste momento, me faz muito sentido ter na minha vida. Quero o bem dele e estou muito orgulhosa», adiantou.

«Acho que ele evoluiu muito, tenho muito orgulho nele. Acho que ele estava um bocadinho perdido e encontrou-se...», rematou.