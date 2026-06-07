Marcia Soares vai entrar no Desafio Final. E Francisco Monteiro já reagiu

Hoje é noite de gala do Secret Story –Desafio Final. E há surpresas tão únicas que geram diversas reações...

Através das redes sociais oficiais do programa, a TVI anunciou que Marcia Soares será uma das convidadas especiais da gala deste domingo e que vai entrar na casa mais vigiada do País.

A novidade rapidamente gerou entusiasmo entre os fãs do reality show, mas houve uma reação em particular que não passou despercebida.

Francisco Monteiro fez questão de partilhar a publicação no Instagram e mostrou-se entusiasmado com a participação da amiga:«Não percam!», escreveu.

A entrada de Márcia Soares promete agitar a casa numa altura decisiva do jogo, quando os concorrentes se aproximam cada vez mais da grande final.

Recorde-se de que Marcia tem sido uma das comentadoras mais acarinhadas pelos fãs dos reality shows da TVI e mantém uma forte ligação ao universo do programa desde a sua participação no Big Brother 2023.

Agora, os espectadores aguardam para descobrir qual será exatamente a missão da comentadora dentro da casa e de que forma a sua entrada poderá influenciar os concorrentes nesta fase decisiva da competição.