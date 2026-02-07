O comentário que levantou suspeitas e fez parar a internet: Francisco Monteiro e Marcia Soares mais próximos que nunca

Como nunca o viu: Esta é a imagem de Francisco Monteiro que esta a correr a internet e nem os fãs reconheceram

Bastou um comentário numa publicação no Instagram de Marcia Soares para que os holofotes se voltassem novamente para Marcia e Zaza. O comentário do vencedor do Big Brother 2023 está a fazer correr muita tinta por entre os fãs do formato.

Marcia Soares publicou recentemente um carrossel de fotografias e contou com um comentário especial: «Eu disse primeira e última. Está aí uma a mais 🧐», comentou Francisco Monteiro. Isto fez com que os seguidores soubessem que posteriormente à publicação, houve uma troca de mensagens entre os dois onde o instrutor de padel ajudou a amiga a escolher as fotografias.

Muito se tem especulado sobre esta aproximação, principalmente desde que foi anunciado o término da relação entre Zaza e Bárbara Parada. Em entrevistas, Marcia já revelou toda a verdade, assumindo uma reaproximação ao ex colega.