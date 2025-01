Provocações, risos e picardias: Os melhores momentos de Márcia Soares e Francisco Monteiro no Extra e muito mais!

Márcia esclareceu os rumores sobre uma possível relação entre ela e João Ricardo.

No Extra, ao lado de Francisco Monteiro, nada ficou por dizer.

Marcia Soares e Francisco Monteiro estiveram lado a lado no Extra do Secret Story Desafio Final transmitido na noite desta quarta-feira, 15 de janeiro.

Marta Cardoso Questiona Relação de Márcia Soares e Francisco Monteiro

No início da emissão, Marta Cardoso aproveitou para questionar a dupla sobre o que todos querem saber: «Olha como é que vocês estão? Vocês estão amigos, estão inimigos? Como é que vocês estão?»

Por sua vez, Francisco Monteiro revelou: «Somos colegas de trabalho». Marcia concordou, e Marta Cardoso acabou por repetir a pergunta: «Damo-nos muito bem aqui na TVI», afirmou a comentadora.

O vencedor do Big Brother 2023 explicou: «Faço das palavras da Marcia minhas também, somos bons colegas de trabalho. Connosco é sempre animado, comigo e com o Flávio, lá em cima, na maquilhagem. A Marcia hoje fez parte, se não fosse a Marcia seria outra pessoa também a fazer parte da nossa boa disposição».

Rumores Sobre João Ricardo e Márcia Soares

Marcia Soares também aproveitou a oportunidade e esclareceu a notícia avançada por Adriano Silva Martins, no V+ Fama, de que a comentadora «está apaixonada» e «encantada» por João Ricardo, concorrente atual do Secret Story Desafio Final.

Antes de Márcia tomar a palavra para esclarecer o que tem sido dito a seu respeito, Francisco Monteiro começou por atirar: «Eu não sei da vida pessoal do João Ricardo, a única coisa que posso desejar ao João Ricardo é que não venceu o reality show dele, mas vai vencer no amor, eu tenho a certeza, e desejo a maior sorte do mundo ao João Ricardo e a essa pessoa que ele tem cá fora».

O comentador revelou algo inédito: «Eu conheço a pessoa, é boa pessoa e tenho a certeza que vai funcionar». Francisco Monteiro não tem dúvidas que existe uma pessoa na vida de João Ricardo e, por isso, deixou claro: «Portanto posso afirmar que, com a Joana Diniz, também é apenas e só jogo, porque ele sabe que é uma faceta que lhe faltou no jogo dele».

Depois, Marcia Soares explicou que não está apaixonada por João Ricardo e Francisco Monteiro reagiu com ironia: «Agora parecia mesmo que estava no canal Parlamento: fala, fala e é só aldrabices».

Confrontado por Marta Cardoso, o vencedor do Big Brother 2023 indicou: «A Márcia teve aqui um discurso em que eu revi o canal Parlamento. A única coisa que acho é que isto aqui pode não ser benéfico para o João Ricardo. A partir do momento em que se sabe que o João Ricardo eventualmente terá uma pessoa cá fora, as pessoas verem este jogo não vão gostar muito. A única coisa que eu quero desejar é que o João Ricardo tenha o maior sucesso do mundo nessa relação dele».

Por fim, Flávio Furtado revelou: «Eu, que nem sou de intrigas, ouvi por acaso o Zaza lá em cima dizer isso à Marcia: preocupo-me muito com a tua felicidade»

Márcia Soares, esclareceu de uma vez a polémica com João Ricardo:

«Ontem o João Ricardo disse e muito bem para quem quis ouvir e explicou muito bem toda esta teoria que anda aqui. Ele tem o coração aqui fora porquê? Porque ele entrou para dentro de um jogo e não está interessado em se apaixonar. Ele disse com todas as letras que não tem ninguém aqui fora, mas o coração está aqui fora», explicou.

Márcia deu depois o seu exemplo: «Eu sou uma jogadora nata e sei o que é isso de deixar o coração cá fora, porque eu quando entrei na minha edição também deixei o meu coração cá fora. Resultou até ao último dia, depois a seguir logo se viu, mas até ao último dia consegui, porque eu deixei realmente o meu coração cá fora e não fui disposta para amar. Ele explicou com todas as letras que ele não tem absolutamente ninguém cá fora».

Tensão e Indiretas

Apesar da visão de Márcia, Francisco Monteiro e Flávio Furtado deram a entender outra coisa: «Eu conheço a pessoa, é boa pessoa e eu tenho a certeza que vai funcionar, portanto eu posso afirmar que com a Joana Diniz é apenas e só jogo, porque ele sabe que é uma faceta que lhe faltou no jogo dele», disse Francisco.

Nisto, Márcia Soares provocou o colega de quem já foi muito próxima: «Mas resulta, por norma, não é? Devia aproveitar?». Francisco reagiu: «Não sei, tu és comentadora, devias saber» e Márcia contra-atacou.

«Eu estou a dizer que o jogo do amor, o jogo do casal, resulta para uns e permite ver a faceta outra da pessoa e foi exatamente isso que eu apreciei tanto no jogo do João Ricardo. Andou muito na luta na edição dele e agora vemos outra faceta», disse a comentadora.

Flávio Furtado aproveitou para mandar uma indireta também: «A pessoa que está cá fora pode confiar plenamente, porque nem todos são iguais e pode confiar plenamente no João Ricardo. Ele pode ter dito ‘eu vou para jogar, nem tudo aquilo que possa parecer é verdade’ e o João Ricardo pode estar aqui com a cartada do amor, mas é jogo», disse.

Márcia ripostou e esclareceu então os rumores: «Eu acho que é uma grande mentira. Estou-me a divertir imenso com esta situação toda. Eu e o João Ricardo não estamos apaixonados, nós não namoramos, nós simplesmente fizemos o nosso trabalho bem feito, correu super bem a nossa dinâmica e depois o público adorou ver».

«Depois uma fofoca aqui, outra ali, alimentaram tudo e de repente hoje de manhã acordei casada e a namorar. Mas fica aqui o esclarecimento público que eu estou solteira e boa rapariga», garantiu Márcia Soares, sem convencer Francisco Monteiro: «Fala, fala e é só aldrabices», picou o comentador.

Márcia contou depois uma situação que se passou em off com Francisco: «Ele chegou, quis saber se era verdade e eu não desmenti porque acho que não tenho que o fazer, agora aproveitei, porque estávamos aqui e desmenti e é só isto. Fica aqui um exclusivo».

