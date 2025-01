Tensão em estúdio! Márcia e Francisco Monteiro aceitam desafio: «Um defeito do meu colega...»

Márcia Soares: «Pior que usarem as fragilidades contra nós no jogo é usarmos as próprias fragilidades para sobressair»

Francisco Monteiro e Márcia Soares cruzaram-se como comentadores no Última Hora do Secret Story – Desafio Final, junto com Gonçalo, finalista do Secret Story 8. E Mafalda Castro reproduziu em estúdio uma dinâmica que acontecia naquele momento na casa. A apresentadora desafiou Márcia Soares a dizer uma qualidade de Francisco Monteiro e um defeito de Gonçalo, mas a comentadora pediu para trocar.

Sobre Gonçalo, Márcia afirmou: «Gostei muito de ti na tua edição. És um exemplo, és muito maduro. És um bom menino. Gostava muito que o meu menino fosse como tu».

Já sobre Francisco Monteiro, com quem viveu uma história de altos e baixos no Big Brother 2023 com alguns beijos à mistura, Márcia afirmou: «Um defeito do meu colega: depois do que vi na casa, é a falta de inteligência emocional e puder de encaixe».

Já Francisco Monteiro teve de dizer uma qualidade de Márcia e foi curto nas palavras: «É a forma de ler os outros. Lê bem as pessoas».

Veja os vídeos!