«Tentei proteger-me»: Marcia Soares revive "experiência amorosa "com Francisco Monteiro

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

18:18
Pedro Jorge e Marisa Susana arrasam Leandro: «E eu era amigo dele...» - Big Brother
02:26

Pedro Jorge e Marisa Susana arrasam Leandro: «E eu era amigo dele...»

18:10
Alice Alves interrompe direto para assistir a discussão acesa entre Sara e Marisa Susana - Big Brother
02:29

Alice Alves interrompe direto para assistir a discussão acesa entre Sara e Marisa Susana

17:50
Francisco Monteiro recorda relação com Marcia Soares. E considera-a como "fracassada" - Big Brother
02:13

Francisco Monteiro recorda relação com Marcia Soares. E considera-a como "fracassada"

17:45
Francisco Monteiro revela conversa polémica nos bastidores com Gonçalo Quinaz: «Disse-me...» - Big Brother
01:19

Francisco Monteiro revela conversa polémica nos bastidores com Gonçalo Quinaz: «Disse-me...»

17:35
Surpresa na Casa deixa concorrentes em alvoroço. E há quem reclame - Big Brother
01:51

Surpresa na Casa deixa concorrentes em alvoroço. E há quem reclame

17:05
João Ricardo tenta conversar com Sara, mas leva uma nega: «Um monstro» - Big Brother
03:45

João Ricardo tenta conversar com Sara, mas leva uma nega: «Um monstro»

15:55
Em lágrimas, Bruno Simão declara-se a mulher especial: «Amo-te...» - Big Brother
02:33

Em lágrimas, Bruno Simão declara-se a mulher especial: «Amo-te...»

15:20
Concorrentes falam sobre Sara: «A cara dela...» - Big Brother
03:22

Concorrentes falam sobre Sara: «A cara dela...»

14:37
Marisa Susana faz acusação ao 'chef' Leandro: «Comida podre no frigorifico» - Big Brother
02:54

Marisa Susana faz acusação ao 'chef' Leandro: «Comida podre no frigorifico»

14:19
Pedro Jorge e Sara lamentam atitude e acusações de João Ricardo - Big Brother
04:27

Pedro Jorge e Sara lamentam atitude e acusações de João Ricardo

14:15
Não há sossego. Ambiente agreste domina tudo e todos no Desafio Final - Big Brother
09:32

Não há sossego. Ambiente agreste domina tudo e todos no Desafio Final

13:16
Leandro acusa Marisa Susana e Sara: «Era tudo uma falsidade (...) tenham vergonha» - Big Brother
11:37

Leandro acusa Marisa Susana e Sara: «Era tudo uma falsidade (...) tenham vergonha»

12:12
Bruno Simão arrasa Pedro Jorge: «Mais uma vez espetou-me uma faca» - Big Brother
03:47

Bruno Simão arrasa Pedro Jorge: «Mais uma vez espetou-me uma faca»

11:51
Sara passa-se com acusações de João Ricardo: «Se não queres responder fica calado» - Big Brother
05:28

Sara passa-se com acusações de João Ricardo: «Se não queres responder fica calado»

11:50
Tenso! João Ricardo atira: «A Sara foi a maior desilusão que eu encontrei nesta casa» - Big Brother
05:28

Tenso! João Ricardo atira: «A Sara foi a maior desilusão que eu encontrei nesta casa»

11:38
Sara acusa João Ricardo e o ambiente fica tenso: «Muito pouco poder de encaixe» - Big Brother
09:43

Sara acusa João Ricardo e o ambiente fica tenso: «Muito pouco poder de encaixe»

11:20
Leandro e Pedro Jorge em picardia: «Já tomaste o teu leitinho?» - Big Brother
06:42

Leandro e Pedro Jorge em picardia: «Já tomaste o teu leitinho?»

10:37
Leandro, João Ricardo e Bruno “cortam na casaca”: «Mostrou que era uma falsa pura e dura» - Big Brother
03:47

Leandro, João Ricardo e Bruno “cortam na casaca”: «Mostrou que era uma falsa pura e dura»

01:16
Quem é o pior e o melhor concorrente do Desafio Final? O público responde sem rodeios - Big Brother
02:15

Quem é o pior e o melhor concorrente do Desafio Final? O público responde sem rodeios

01:09
Estes foram os três vídeos mais vistos da semana: Descubra aqui e surpreenda-se - Big Brother
01:50

Estes foram os três vídeos mais vistos da semana: Descubra aqui e surpreenda-se

01:06
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele» - Big Brother
04:12

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

00:38
Não viu em direto, veja agora - João Ricardo fora de si com Pedro Jorge: «Perigosíssimo, vergonhoso» - Big Brother
03:44

Não viu em direto, veja agora - João Ricardo fora de si com Pedro Jorge: «Perigosíssimo, vergonhoso»

00:31
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar» - Big Brother
01:44

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

00:23
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas» - Big Brother
01:12

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

00:03
Bruno e Marisa Susana em momento de tensão: «Calma!» - Big Brother
07:01

Bruno e Marisa Susana em momento de tensão: «Calma!»

Acompanhe ao minuto

«Tentei proteger-me»: Marcia Soares revive "experiência amorosa "com Francisco Monteiro

«Tentei proteger-me»: Marcia Soares revive "experiência amorosa "com Francisco Monteiro - Big Brother

Marcia Soares abriu o coração ao recordar a relação que viveu com Francisco Monteiro. E compara-a com Sara Jesus e João Ricardo.

No “Diário” do Desafio Final desta quarta-feira, 17 de junho, Marcia Soares abriu o coração ao recordar a relação que viveu com Francisco Monteiro durante o Big Brother 2023 e traçou um paralelo com a atual dinâmica entre Sara Jesus e João Ricardo.

A comentadora começou por contextualizar as dificuldades que sentiu na altura em gerir os sentimentos dentro da casa: «Esta situação é complicada, é verdade que em relação a mim custava muito mostrar os meus sentimentos. Se eu me envolvesse agora com esta pessoa, até gosto, vai dar errado e vou ter que sofrer aqui dentro por um homem?», questionou.

Marcia explicou que optou por se proteger emocionalmente, evitando alimentar expectativas: «Eu, justamente para me proteger, tentei não alimentar nada. Eu sempre fui muito clara que eu não queria fazer um casal e foi isso que me prejudicou no jogo», recordou.

A antiga concorrente admitiu depois que se revê na posição de Sara Jesus, considerando que enfrentou críticas semelhantes durante a sua participação no reality show.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

«Aconteceu-me a mim o que está a acontecer com a Sara, que é: se desse opinião à pessoa é porque não tinha consideração. Se fosse mais bruta é porque estava a usar os sentimentos da pessoa», desabafou.

Para Marcia Soares, este tipo de situações deixa poucas alternativas a quem apenas pretende manter uma amizade. «É muito ingrato termos de escolher entre não posso ser só amiga porque a pessoa quer mais ou então tenho de me afastar completamente. Não há uma solução perfeita», rematou.

Veja aqui:

Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

Márcia Soares poderá, em breve, ter um novo companheiro de quatro patas. A comentadora do Secret Story – Desafio Final revelou à SELFIE que está seriamente a ponderar a adoção de um cão, uma decisão que acredita poder trazer mudanças positivas ao seu dia a dia.

«Estou a pensar em adotar um cão. Por acaso, já mandei mensagem para um canil em Setúbal. Acho que me faria muito bem. Seria algo que me obrigaria a sair de casa e a conviver mais», contou.

A antiga concorrente de reality shows explicou ainda que tem encontrado apoio junto das pessoas que vivem perto de si: «Também tenho vizinhos incríveis, com quem tenho conversado muito sobre os animais deles. Já combinámos que nos ajudamos uns aos outros», partilhou.

Apesar do entusiasmo, Márcia Soares admite que a decisão ainda não está totalmente fechada. «Portanto, se calhar, vem aí um cãozinho. Ainda não é certo, mas estou a pensar nisso», concluiu.

 

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Ainda: Maus-tratos e ofensas! Marcia Soares chocada com fãs de Pedro Jorge: «Não contava com tanta maldade»

Marcia Soares fez um balanço sem filtros da sua experiência enquanto comentadora do Secret Story – Desafio Final e revelou ter vivido uma das fases mais difíceis desde que integra os painéis de comentário dos reality shows da TVI.

Em declarações exclusivas à SELFIE, a comentadora confessou ter sido alvo de uma onda de mensagens ofensivas durante a última edição do programa, sobretudo devido às opiniões que expressou sobre Pedro Jorge, vencedor do formato.

«Este foi um programa que me custou muito comentar, porque cada vez menos as pessoas sabem aceitar uma opinião contrária. Não sabem respeitar o trabalho dos outros», começou por afirmar.

 

Marcia Soares explicou que a forte mobilização dos apoiantes do concorrente acabou por criar um ambiente particularmente difícil para quem comentava o programa.

«Esta edição foi complicada, porque há um concorrente [Pedro Jorge] que tem um grande fanatismo à volta dele. Nós sentimos na pele e somos maltratados todos os dias, portanto, é normal que também nos tire um bocadinho o gostinho», desabafou.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Apesar da pressão e das críticas recebidas, a comentadora garantiu que nunca deixou de expressar aquilo que realmente pensava sobre o jogo e os concorrentes.

«Mas também não foi isso que me impediu de dar a minha opinião na mesma. As pessoas têm de aprender que as coisas que recebemos nas caixas de mensagens não são aceitáveis», sublinhou.

Ao recordar as várias edições que já comentou, Marcia não tem dúvidas de que esta foi a mais difícil de todas no que diz respeito às reações do público.

«Já comento muitas edições. Esta foi a pior das piores. Nunca fui tão ofendida, nunca recebi tantas mensagens como nesta edição... Eu sei que um vencedor tem muito apoio, mas não estava a contar com tanta maldade, genuinamente», confessou.

A ex-concorrente do Big Brother deixou ainda claro que as tentativas de intimidação não tiveram o efeito desejado por quem a criticava. Pelo contrário, reforçaram a sua convicção em defender as opiniões que considera justas.

«Não é que eu queira ser provocadora ou ser do contra, mas, se me maltratarem, vão ter sempre o efeito contrário. Eu não vou mudar a minha opinião. Se calhar, ainda vou estar mais atenta àquilo em que acredito para justificar ainda melhor aquilo em que acredito. Mas não vou mudar a minha opinião», garantiu.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Ainda se lembra? Este casal apaixonou-se num reality há quase uma década e tem um filho que 'parte corações'

Cristina Ferreira deixa escapar o motivo por que ainda não foi pedida em casamento. E é inusitado

1ª Companhia a dar frutos: Estes dois “casais” não se largam e a Internet vai à loucura

No Algarve, em frente à praia: O hotel de sonho que conquistou esta ex-concorrente é perfeito para as férias de verão
Temas: Marcia Soares Francisco Monteiro Sara Jesus João Ricardo

Fora da Casa

Esteve entre a vida e a morte. Inês Morais exibe cicatrizes que tem no corpo: e a história que 'escondem' arrepia

Esteve entre a vida e a morte. Inês Morais exibe cicatrizes que tem no corpo: e a história que 'escondem' arrepia

Há 57 min
Filho de ex-concorrente faz furor na Internet: é a "cara chapada" da mãe e os fãs estão rendidos à sua beleza

Filho de ex-concorrente faz furor na Internet: é a "cara chapada" da mãe e os fãs estão rendidos à sua beleza

Há 1h e 20min
Ainda se lembra? Este casal apaixonou-se num reality há quase uma década e tem um filho que 'parte corações'

Ainda se lembra? Este casal apaixonou-se num reality há quase uma década e tem um filho que 'parte corações'

Há 1h e 43min
Cristina Ferreira deixa escapar o motivo por que ainda não foi pedida em casamento. E é inusitado

Cristina Ferreira deixa escapar o motivo por que ainda não foi pedida em casamento. E é inusitado

Há 2h e 40min
1ª Companhia a dar frutos: Estes dois “casais” não se largam e a Internet vai à loucura

1ª Companhia a dar frutos: Estes dois “casais” não se largam e a Internet vai à loucura

Há 2h e 55min
No Algarve, em frente à praia: O hotel de sonho que conquistou esta ex-concorrente é perfeito para as férias de verão

No Algarve, em frente à praia: O hotel de sonho que conquistou esta ex-concorrente é perfeito para as férias de verão

Hoje às 12:57
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Pedro Jorge não sabe, mas cá fora espera-o uma grande mudança profissional

Pedro Jorge não sabe, mas cá fora espera-o uma grande mudança profissional

Hoje às 12:22
Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

4 mar, 10:28
O interesse começou num Reality, mas foi cá fora que o amor “explodiu”. E bastou um ano para dar frutos

O interesse começou num Reality, mas foi cá fora que o amor “explodiu”. E bastou um ano para dar frutos

Ontem às 16:18
Cristina Ferreira deslumbra em cor-de-rosa: As imagens do visual da noite

Cristina Ferreira deslumbra em cor-de-rosa: As imagens do visual da noite

14 jun, 22:04
Perdeu o namorado, ganhou 100 mil euros e agora vive férias de sonho. Esta é a nova vida de Eva

Perdeu o namorado, ganhou 100 mil euros e agora vive férias de sonho. Esta é a nova vida de Eva

20 mai, 09:53
Ver Mais

Notícias

Esteve entre a vida e a morte. Inês Morais exibe cicatrizes que tem no corpo: e a história que 'escondem' arrepia

Esteve entre a vida e a morte. Inês Morais exibe cicatrizes que tem no corpo: e a história que 'escondem' arrepia

Há 57 min
«Tentei proteger-me»: Marcia Soares revive "experiência amorosa "com Francisco Monteiro

«Tentei proteger-me»: Marcia Soares revive "experiência amorosa "com Francisco Monteiro

Há 1h e 8min
Filho de ex-concorrente faz furor na Internet: é a "cara chapada" da mãe e os fãs estão rendidos à sua beleza

Filho de ex-concorrente faz furor na Internet: é a "cara chapada" da mãe e os fãs estão rendidos à sua beleza

Há 1h e 20min
Ainda se lembra? Este casal apaixonou-se num reality há quase uma década e tem um filho que 'parte corações'

Ainda se lembra? Este casal apaixonou-se num reality há quase uma década e tem um filho que 'parte corações'

Há 1h e 43min
Cristina Ferreira deixa escapar o motivo por que ainda não foi pedida em casamento. E é inusitado

Cristina Ferreira deixa escapar o motivo por que ainda não foi pedida em casamento. E é inusitado

Há 2h e 40min
Ver Mais Notícias

Opinião

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Hoje às 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Hoje às 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Hoje às 00:23
Inês Morais surpreende com opinião sobre João Ricardo: «Arrasta o Pedro para isto com a Sara...»

Inês Morais surpreende com opinião sobre João Ricardo: «Arrasta o Pedro para isto com a Sara...»

Ontem às 17:34
Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

16 jun, 01:12
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge
08:37

Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge

17 jun, 22:40
João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»
03:51

João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»

17 jun, 22:24
Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»
03:51

Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»

17 jun, 22:24
Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo
03:15

Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo

17 jun, 22:10
Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»
04:07

Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»

17 jun, 22:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares soma e segue: "Cada vez mais orgulhosa do meu percurso"

Marcia Soares soma e segue: "Cada vez mais orgulhosa do meu percurso"

Hoje às 11:55
Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

Hoje às 10:32
Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

Ontem às 15:57
Marcia Soares mete-se com a avó: "Vou pôr a mulher a trabalhar"

Marcia Soares mete-se com a avó: "Vou pôr a mulher a trabalhar"

Ontem às 14:14
Cristina Ferreira brinca: "Por isso é que não sou pedida em casamento"

Cristina Ferreira brinca: "Por isso é que não sou pedida em casamento"

Ontem às 13:23
Ver Mais Outros Sites