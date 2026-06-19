«Tentei proteger-me»: Marcia Soares revive "experiência amorosa "com Francisco Monteiro

No “Diário” do Desafio Final desta quarta-feira, 17 de junho, Marcia Soares abriu o coração ao recordar a relação que viveu com Francisco Monteiro durante o Big Brother 2023 e traçou um paralelo com a atual dinâmica entre Sara Jesus e João Ricardo.

A comentadora começou por contextualizar as dificuldades que sentiu na altura em gerir os sentimentos dentro da casa: «Esta situação é complicada, é verdade que em relação a mim custava muito mostrar os meus sentimentos. Se eu me envolvesse agora com esta pessoa, até gosto, vai dar errado e vou ter que sofrer aqui dentro por um homem?», questionou.

Marcia explicou que optou por se proteger emocionalmente, evitando alimentar expectativas: «Eu, justamente para me proteger, tentei não alimentar nada. Eu sempre fui muito clara que eu não queria fazer um casal e foi isso que me prejudicou no jogo», recordou.

A antiga concorrente admitiu depois que se revê na posição de Sara Jesus, considerando que enfrentou críticas semelhantes durante a sua participação no reality show.

«Aconteceu-me a mim o que está a acontecer com a Sara, que é: se desse opinião à pessoa é porque não tinha consideração. Se fosse mais bruta é porque estava a usar os sentimentos da pessoa», desabafou.

Para Marcia Soares, este tipo de situações deixa poucas alternativas a quem apenas pretende manter uma amizade. «É muito ingrato termos de escolher entre não posso ser só amiga porque a pessoa quer mais ou então tenho de me afastar completamente. Não há uma solução perfeita», rematou.

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Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

Márcia Soares poderá, em breve, ter um novo companheiro de quatro patas. A comentadora do Secret Story – Desafio Final revelou à SELFIE que está seriamente a ponderar a adoção de um cão, uma decisão que acredita poder trazer mudanças positivas ao seu dia a dia. «Estou a pensar em adotar um cão. Por acaso, já mandei mensagem para um canil em Setúbal. Acho que me faria muito bem. Seria algo que me obrigaria a sair de casa e a conviver mais», contou. A antiga concorrente de reality shows explicou ainda que tem encontrado apoio junto das pessoas que vivem perto de si: «Também tenho vizinhos incríveis, com quem tenho conversado muito sobre os animais deles. Já combinámos que nos ajudamos uns aos outros», partilhou. Apesar do entusiasmo, Márcia Soares admite que a decisão ainda não está totalmente fechada. «Portanto, se calhar, vem aí um cãozinho. Ainda não é certo, mas estou a pensar nisso», concluiu.

Ainda: Maus-tratos e ofensas! Marcia Soares chocada com fãs de Pedro Jorge: «Não contava com tanta maldade»

Marcia Soares fez um balanço sem filtros da sua experiência enquanto comentadora do Secret Story – Desafio Final e revelou ter vivido uma das fases mais difíceis desde que integra os painéis de comentário dos reality shows da TVI.

Em declarações exclusivas à SELFIE, a comentadora confessou ter sido alvo de uma onda de mensagens ofensivas durante a última edição do programa, sobretudo devido às opiniões que expressou sobre Pedro Jorge, vencedor do formato.

«Este foi um programa que me custou muito comentar, porque cada vez menos as pessoas sabem aceitar uma opinião contrária. Não sabem respeitar o trabalho dos outros», começou por afirmar.

Marcia Soares explicou que a forte mobilização dos apoiantes do concorrente acabou por criar um ambiente particularmente difícil para quem comentava o programa.

«Esta edição foi complicada, porque há um concorrente [Pedro Jorge] que tem um grande fanatismo à volta dele. Nós sentimos na pele e somos maltratados todos os dias, portanto, é normal que também nos tire um bocadinho o gostinho», desabafou.

Apesar da pressão e das críticas recebidas, a comentadora garantiu que nunca deixou de expressar aquilo que realmente pensava sobre o jogo e os concorrentes.

«Mas também não foi isso que me impediu de dar a minha opinião na mesma. As pessoas têm de aprender que as coisas que recebemos nas caixas de mensagens não são aceitáveis», sublinhou.

Ao recordar as várias edições que já comentou, Marcia não tem dúvidas de que esta foi a mais difícil de todas no que diz respeito às reações do público.

«Já comento muitas edições. Esta foi a pior das piores. Nunca fui tão ofendida, nunca recebi tantas mensagens como nesta edição... Eu sei que um vencedor tem muito apoio, mas não estava a contar com tanta maldade, genuinamente», confessou.

A ex-concorrente do Big Brother deixou ainda claro que as tentativas de intimidação não tiveram o efeito desejado por quem a criticava. Pelo contrário, reforçaram a sua convicção em defender as opiniões que considera justas.

«Não é que eu queira ser provocadora ou ser do contra, mas, se me maltratarem, vão ter sempre o efeito contrário. Eu não vou mudar a minha opinião. Se calhar, ainda vou estar mais atenta àquilo em que acredito para justificar ainda melhor aquilo em que acredito. Mas não vou mudar a minha opinião», garantiu.