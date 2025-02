Qual foi o melhor look da Gala da TVI? Os internautas não têm dúvidas e é uma cara dos reality shows

Foi no passado sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, que o Casino Estoril abriu as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação celebrou o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Muitos foram os vestidos que deslumbraram na Gala dos 32 anos da TVI. Apresentadoras, atrizes, comentadoras... todas brilharam na red carpet e nas redes sociais. Os seguidores do Instagram oficial da TVI não tiveram dúvidas quando lhes perguntamos qual foi o melhor look da noite: Márcia Soares foi um dos nomes mais indicados nos comentários.

A ex-concorrente do Big Brother e agora comentadora do Secret Story surpreendeu todos ao surgir num vestido vermelho semi-transparente!

Percorra a galeria e veja as fotos sensuais da comentadora!