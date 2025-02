Márcia Soares já escolheu com quem vai casar, e é uma cara da TVI

A TVI celebrou o seu 32.º aniversário com uma gala repleta de momentos memoráveis, que decorreu este sábado, dia 22 de fevereiro. O evento, que reuniu diversas figuras do canal e do panorama televisivo português, ficou marcado por surpresas, anúncios especiais e looks deslumbrantes.

Márcia Soares deslumbra e faz declaração surpreendente

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother 2023, foi uma das grandes protagonistas da gala, não apenas pelo seu visual marcante — um elegante vestido vermelho rendado —, mas também pela inesperada declaração que fez através das redes sociais.

Na sua publicação, acompanhada de uma fotografia onde surge ao lado da jornalista Andreia Vale e de Pedro Teixeira, a ex-concorrente escreveu:

“Ele ainda não sabe, mas vamos casar.”

A dedicatória, dirigida a Pedro Teixeira, gerou imediata curiosidade e especulação entre os seguidores. Veja, em baixo, a publicação original.

Sara Pinto anuncia gravidez e João Catarré regressa à televisão

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi o anúncio da gravidez da jornalista Sara Pinto, que revelou a novidade perante os presentes, sendo amplamente felicitada pelos colegas e fãs.

Além disso, o ator João Catarré fez um aguardado regresso ao palco mediático, após um período afastado do pequeno ecrã. A sua presença gerou grande entusiasmo entre o público e os profissionais da estação.

Os looks que marcaram a gala

A noite foi também um verdadeiro desfile de elegância e sofisticação, com várias personalidades a exibirem produções deslumbrantes. Em cima, preparámos para si, duas galerias exclusivas: o visual completo de Márcia Soares na gala, e todos os looks que brilharam no evento.

A Gala do 32.º Aniversário da TVI reafirmou-se como um momento de celebração e surpresa, reunindo os rostos mais emblemáticos da estação e proporcionando momentos inesquecíveis ao público.