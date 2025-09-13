Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

A Casa dos Segredos abre as portas já neste domingo, 14 de setembro, e Marcia Soares, Inês Morais e Adriano Silva Martins vão fazer parte do painel de comentadores da nova edição. Na véspera da grande estreia, os três deixaram conselhos preciosos aos novos concorrentes.

«Sejam autênticos», começou por dizer Marcia Soares. « Eu também lhes dizia isso. Sem pressões, aproveitar a experiência e esquecer o que está cá fora. Viver o momento lá dentro», concordou Inês Morais.

Apesar de não ser ex-concorrente, Adriano Silva Martins também teve uma opinião a dar: «O meu conselho é que não se esqueçam de quem são. Porque isso é muito importante. Às vezes somos muito influenciados por aquilo que os outros possam pensar. Não se esqueçam de quem são».

A ex-concorrente do Big Brother 2023 garantiu que, o mais importante, é «confiar no instinto». «É a coisa mais confiável que temos lá dentro. Eu quero ver pessoas genuínas, autênticas, que não entrem com o jogo estudado. E que nos proporcionem o melhor entretenimento», prosseguiu.

«Sem medo dos cancelamentos cá fora. Sem medo do que as pessoas possam estar a dizer deles. E que sejam fiéis a eles próprios. Porque é isso que os fez estar lá dentro», complementou Inês Morais. «Autenticidade é a palavra de ordem. E eu acho que, completando aquilo que as meninas já disseram, que sejam eles próprios. E confiem no seu instinto. Como disse a Marcia», findou Adriano.

Veja aqui todas as declarações:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as imagens do momento da vitória de Jéssica Vieira