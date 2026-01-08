Ao Minuto

12:38
09:40

12:37
09:40

12:34
09:40

12:34
09:40

12:33
09:40

12:31
09:40

11:59
04:21

11:55
08:01

11:54
08:01

11:49
04:19

11:48
04:19

11:38
05:25

11:38
05:25

11:37
05:25

11:25
06:04

11:18
03:26

18:28
03:38

12:38
07:02

12:06
01:52

11:57
02:04

11:54
05:35

11:47
03:42

11:46
03:42

11:42
03:15

11:36
03:15

Amizade à prova de tudo. Marcia Soares declara-se a vencedora do Big Brother: «Sinto muito orgulho»

Amizade à prova de tudo. Marcia Soares declara-se a vencedora do Big Brother: «Sinto muito orgulho» - Big Brother

Em dia especial, Marcia Soares declara-se à amiga e vencedora do Big Brother, Jéssica Vieira.

Jéssica Vieira celebra hoje 30 anos de vida e Marcia não poupou nas palavras de carinho para com a amiga de longa data. A ex concorrente do Big Brother começou por escrever: «Podia dizer muita coisa sobre ela, mas hoje só quero dizer que sinto muito orgulho do mulherão que ela é!», elogiando assim a amiga, e acrescentou ainda: «O tempo vai provar isso todos os dias! 🤍», frisou.

Recorde-se que Jéssica Vieira já teve que enfrentar alguns momentos mais duros ao logo da vida, nomeadamente, o término da relação com Afonso Leitão, que agora está namora com Catarina Miranda. Jéssica venceu a última edição do Big Brother, em setembro do ano passado, deixando Catarina Miranda com o segundo lugar do pódio. 

Marcia Soares e Jéssica Vieira nunca esconderam a relação de amizade que as une.

Veja a imagem e a publicação.

 

