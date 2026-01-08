Amizade à prova de tudo. Marcia Soares declara-se a vencedora do Big Brother: «Sinto muito orgulho»

Imperdível: Há novas imagens de Márcia Soares Soares no Brasil e vão surpreendê-lo

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Estas são provavelmente as fotografias mais sensuais de sempre de Marcia Soares

Jéssica Vieira celebra hoje 30 anos de vida e Marcia não poupou nas palavras de carinho para com a amiga de longa data. A ex concorrente do Big Brother começou por escrever: «Podia dizer muita coisa sobre ela, mas hoje só quero dizer que sinto muito orgulho do mulherão que ela é!», elogiando assim a amiga, e acrescentou ainda: «O tempo vai provar isso todos os dias! 🤍», frisou.

Recorde-se que Jéssica Vieira já teve que enfrentar alguns momentos mais duros ao logo da vida, nomeadamente, o término da relação com Afonso Leitão, que agora está namora com Catarina Miranda. Jéssica venceu a última edição do Big Brother, em setembro do ano passado, deixando Catarina Miranda com o segundo lugar do pódio.

Marcia Soares e Jéssica Vieira nunca esconderam a relação de amizade que as une.

Veja a imagem e a publicação.