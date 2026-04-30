Marcia Soares e Jéssica Viera em vestidos lindíssimos. Inspire-se nas ex-concorrentes para arrasar nos casamentos de Verão

Com a chegada dos dias quentes, o Instagram volta a ser uma montra de inspiração de moda. Entre looks leves, elegantes e cheios de personalidade, há dois vestidos que nos conquistaram de imediato e que prometem marcar tendência nesta estação: um modelo vermelho vibrante usado por Márcia Soares e uma proposta verde sofisticada escolhida por Jéssica Vieira.

Márcia Soares apostou num vestido vermelho cai-cai, comprido até aos pés, em tecido acetinado que realça o brilho e o movimento da peça. O detalhe diferenciador surge no lenço envolvido ao pescoço, criando um efeito elegante e moderno, perfeito para eventos de verão, jantares especiais ou festas ao ar livre. A cor intensa torna o look ainda mais impactante, ideal para quem gosta de marcar presença.

Já Jéssica Vieira mostrou uma versão igualmente sofisticada, mas em tom verde. O vestido comprido em cetim destaca-se pela fluidez e pelo caimento elegante, enquanto o lenço solto a cair acrescenta um toque de glamour descontraído. É o tipo de peça versátil que funciona tanto para ocasiões especiais como para um sunset à beira-mar.

Estes dois vestidos confirmam uma das grandes tendências da estação: tecidos acetinados e cortes longos. São femininos, frescos e extremamente elegantes.