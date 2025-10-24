Marcia Soares treina «na melhor companhia». E é uma cara bem conhecida

Marcia Soares e Jéssica Vieira voltaram a mostrar que a amizade entre elas continua forte. Nas novas stories partilhadas nas redes sociais, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI surge no ginásio, acompanhada pela vencedora do Big Brother Verão, entre sorrisos e muita energia, a partilhar um momento de treino, descontração e até brincadeira.

Amigas de longa data, Marcia e Jessica mantêm uma relação próxima já antes da participarem nos reality shows da TVI.

Com boa forma e espírito positivo, Marcia Soares e Jessica Vieira provaram que a amizade também se treina e que continua em excelente forma.

Veja a fotografia:

Márcia Soares entusiasmada com novo desafio: «Vai ser um dia de muita aprendizagem».

A ex-concorrente revelou, nas redes sociais, que se inscreveu num workshop de moda promovido pela Show Talent: «Venho partilhar algo com vocês que me deixa superhipermega entusiasmada: eu vou participar num workshop de moda da Show Talent. Por que é que me inscrevi? Porque vamos aprender muitas coisas interessantes», começou por contar a comentadora do “Secret Story”, da TVI.

«Primeiro, vamos aprender a desfilar, como caminhar com muita elegância. Vamos aprender dicas de como encarar e namorar a câmara, para tirarmos as melhores fotos possíveis. Dicas de maquilhagem e de quais cremes usar. Vai ser um dia de muita aprendizagem. Estou mesmo entusiasmada», continuou.

Sempre com o seu bom humor e entusiasmo característico, Marcia Soares revelou ainda a razão extra que a deixou ainda mais feliz com esta experiência: «Cá para nós, que ninguém nos ouve, temos ali dois professores que eu amo particularmente, a Ana Barbosa e o Pedro Crispim. Eles realmente sabem o que fazem».