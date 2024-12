Márcia Soares volta a abraçar Jéssica. O encontro das amigas

Encontro de amigas: Márcia Soares, comentadora do Secret Story , partilhou nas redes sociais um momento especial com Jéssica.

Jéssica, acompanhada pelo namorado, Afonso Leitão, partilhou nas redes sociais as saudades que sentia da amiga.

Márcia escreveu: "Finalmente juntas", demonstrando a sua felicidade ao lado de Jéssica. As duas encontraram-se esta quarta-feira, dia 27 de novembro para matarem as saudades. Márcia fez questão de partilhar este momento especial nos stories do seu Instagram. Jéssica também postou nas suas redes sociais: "A falta que me fazias".

Afonso Leitão, namorado de Jéssica, esteve naturalmente presente neste encontro, acompanhando a namorada neste momento tão especial. Márcia, como comentadora, acompanhou o desenrolar desta relação ao longo deste Secret Story, por isso, a presença de Afonso Leitão deu ainda mais significado ao encontro. A amizade de Márcia e o casal de ex-concorrentes é notável.