Márcia Soares pronuncia-se sobre desistência de João Ricardo: «Fez muito bem (...) Estou um bocado emocionada»

A noite de hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, no Secret Story - Desafio Final foi marcada por uma dura decisão: João Ricardo desistiu do reality show da TVI.

O concorrente decidiu dizer adeus aos colegas, bem como à Voz, e abandonou a casa mais vigiada do país. Como justificação, explicou, em lágrimas, que «não tem energia para mais». Tudo aconteceu no Especial com Cláudio Ramos, depois da notícia ter sido avançada durante a tarde por Maria Botelho Moniz, no Diário do Secret Story - Desafio Final na TVI.

Veja aqui o momento emocionante completo:

Durante o Extra do programa, Márcia Soares pronunciou-se acerca desta desistência: «Fez muito bem em ter desistido, assim como eu disse do David Maurício, acho que foi um ato de coragem o João ter desistido (...) Na altura do David, quando se falou que alguém ia desistir, nunca imaginei que fosse o João, porque, para mim, ele não tem um perfil de desistente. Ele queria muito isto e vivia muito isto com todas as emoções. Nunca julguei que ele fosse capaz de o fazer».

Márcia Soares acrescentou ainda sobre o tema: «Fico muito feliz que o João tenha tido essa consciência, ele já lá estava há quatro ou cinco meses dentro. Estou um bocado emocionada».

Veja o vídeo.