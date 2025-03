Namoro no ar? Márcia Soares e João Ricardo apanhados em flagrante. Cinha Jardim faz revelação: «Ele tem…»

Márcia Soares e João Ricardo foram fotografados em clima de romance no carro.

O assunto foi comentado no «Dois às 10» e Cinha Jardim fez revelações surpreendentes.

Márcia Soares e João Ricardo foram apanhados por uma revista portuguesa em clima de grande intimidade no carro. Esta quinta-feira, dia 13 de março, o assunto foi comentado nas «Conversas de Café» do programa «Dois às 10».

«Foram apanhados. Quem? Márcia (Soares) e Jórri (João Ricardo). Dizem as más-línguas e já há muito tempo que…», disse Cristina Ferreira, interrompendo a frase para olhar para as imagens dos dois muito próximos: «Aquilo é um beijinho?», perguntou espantada.

Claudio Ramos não parece ter dúvidas quanto à proximidade dos dois ex-concorrentes: «Eles namoram, é evidente», disse. Cinha Jardim atirou: «Se não namoram estão-se a conhecer» e Claudio insistiu: «Não viste a química que eles tiveram no outro dia? Eu acho lindamente».

«É muito natural que quando começaram a surgir as coisas que tenham dito que não, que era só uma amizade. Acho mesmo que combinam», afirmou Cristina Ferreira.

Claudio Ramos aproveitou o momento para fazer uma revelação: «A Márcia encontrei-a na mudança de turno e trazia um ramo de flores, de certeza que foi ele (João Ricardo) que lhe ofereceu».

Cinha Jardim foi mais longe, dizendo que são flores amarelas: «Ele tem mandado… Há sempre um ramo de flores quando ela lá está (no Extra) ou quando ela chega, que lhe dão à entrada», contou, apesar de dizer que segundo Márcia são de fãs, mas ninguém acredita nisso.

De recordar que Márcia Soares ficou conhecida do público no Big Brother 2023 em que ficou em terceiro lugar. Atualmente é comentadora do Desafio Final. Já João Ricardo estreou-se no Secret Story 8, em 2024 e agora tem comentado também este Desafio Final, edição em que entrou mas acabou por desistir.

Apesar de terem entrado em realities diferentes, Márcia Soares e João Ricardo conheceram-se nos programas diários que foram comentar e há quem diga que a proximidade começou aí.

Para já não há nenhuma confirmação oficial por parte dos dois - inclusive quando os rumores começaram há uns meses, Márcia negou tudo - mas segundo Cristina Ferreira, João Ricardo vai ao «Dois às 10» esta sexta-feira, dia 14 de março. Por isso só nos resta esperar para ver.

Até lá percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Márcia Soares!