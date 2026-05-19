Marcia Soares diz ter sido alvo de ataque dos fãs de Pedro Jorge. E Marisa não se deixa ficar

O clima aqueceu no Secret Story – Desafio Final e Márcia Soares voltou a não deixar nada por dizer. Durante o Diário da TVI, a comentadora analisou o jogo de Pedro Jorge na presença de Marisa Pires, mulher do concorrente, e acabou por fazer acusações fortes que estão a dar muito que falar.

Sem rodeios, Márcia classificou Pedro como “o jogador mais sonso e menos leal” desta edição, deixando Marisa visivelmente surpreendida com as críticas em direto. Mas o momento mais polémico surgiu quando a comentadora falou sobre os fãs do casal.

“Ele até gosta do Bruno, mas não se permite estar pelos fãs cá fora, fãs deles que ele sabe que são capazes de me riscar o carro, que me tratam de tudo e mais alguma coisa diariamente por eu ter uma opinião contra o Pedro Jorge”, atirou Márcia, numa declaração explosiva que rapidamente incendiou as redes sociais.

A ex-concorrente foi ainda mais longe e acusou Pedro Jorge de alimentar determinadas narrativas cá fora através das câmaras: “O Pedro todos os dias, sempre que pode, está a falar para os fãs cá para fora, basicamente a pedir aos fãs para fazer o trabalho sujo por ele cá fora”, afirmou.

As declarações de Márcia estão a dividir opiniões entre os seguidores do reality show, numa altura em que Pedro Jorge continua a ser um dos concorrentes mais falados desta reta final do programa.