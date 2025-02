Chá a ferver! Miguel Vicente provoca Márcia Soares em direto: «O necessário era tu saltares aqui para dentro!»

Confronto intenso no Salão de Chá! Miguel Vicente e Márcia Soares trocam farpas em pleno direto!

Acusações e críticas afiadas! Miguel Vicente é chamado à atenção por desrespeito dentro da casa a alguns concorrentes! Veja aqui tudo!

Este sábado, dia 8 de fevereiro, a Gala do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um momento de tensão no Salão de Chá. Cinha Jardim e Márcia Soares durante os seus comentários sobre o os concorrentes, acabaram por comparar o jogo de Inês Morais e Miguel Vicente. Tudo mudou de rumo quando as «brincadeiras» e alguns comentários de Miguel Vicente vieram a assunto!

Ao longo da conversa, Miguel Vicente tentou justificar algumas atitudes dentro da casa e relembrou um episódio com Inês Morais: «No meio destas brincadeiras e debates, houve também uma noite em que estávamos super animados. Eu estava a sair do quarto e a Inês pôs-me a mão no peito e sim, empurrou-me...»

A justificação de Miguel Vicente não foi bem recebida por Márcia: «Miguel, acho tão desnecessário pegares nesse tipo de exemplos. Para pegares nisso, pegavas na altura certa.»

O tom da conversa subiu ainda mais quando Miguel Vicente interrompeu a comentadora, e atirou: «O necessário era tu saltares aqui para dentro e deixares esse lugar para outras pessoas, isso é que era necessário!»

Sem paciência para mais provocações, a comentadora respondeu de forma firme: «Pronto, Miguel, vamos lá parar por aqui. Eu estou a fazer o meu trabalho, tu estás a fazer o teu aí dentro, e por isso vais respeitar o meu trabalho, que é só isso que estou aqui a fazer! (…) Não respeitas nada nem ninguém e esse é o teu grande problema aí dentro.»

Apesar da tensão, a comentadora reconheceu a importância de Miguel Vicente no jogo, e afirmou que ele faz a diferença dentro da casa e que gosta de ver o «Diabo Loiro» em ação. No entanto, fez questão de deixar uma crítica direta: «Mas não olhas a meios para atingir os fins! Um meio é uma Sandrina quando falas do corpo dela, o outro meio é quando chamas a Daniela de intresseira… Acho que faltas muita gente ao respeito!»

O confronto entre Miguel Vicente e Márcia Soares marcou um dos momento de tensão da Gala. Críticas diretas, interrupções e farpas afiadas, o Salão de Chá voltou a provar que nada fica por dizer.

Será que esta troca de palavras vai afetar o jogo de Miguel Vicente? Acompanhe tudo no Secret Story – Desafio Final!