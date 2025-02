Chegou o momento! Márcia Soares revela tudo o que sentiu após confronto intenso com Miguel Vicente na gala do Secret Story Desafio Final

Marcia Soares reage após confronto com Miguel Vicente. Veja aqui as primeiras palavras da comentadora após o bate-boca.

Márcia Soares comentou o intenso confronto com Miguel Vicente na gala do Secret Story Desafio Final e não poupou críticas à postura do concorrente.

Márcia Soares marcou presença no programa Última Hora do Secret Story Desafio Final, na tarde desta segunda-feira, 10 de fevereiro. A comentadora abordou o desentendimento que teve com Miguel Vicente durante a gala de sábado, dia 8.

Márcia Soares esteve no salão de chá ao lado de Cinha Jardim, explicou que ambas estavam entusiasmadas por interagir com os concorrentes: «Queríamos muito passar por eles. Quando entrei dentro da sala, é um ambiente muito leve, eu senti-me muito à vontade», começou por dizer.

Relembre aqui o momento da discussão:

Apesar da experiência positiva, Márcia Soares destacou a postura de Miguel Vicente: «Foi muito interessante debater ali com o Miguel, porque realmente ele faz isto com todos: sejam convidados, comentadores ou não, ele gosta de desafiar.»

A comentadora também apontou que o concorrente tentou silenciá-la: «A forma como ele me cortou a palavra foi muito falada. Acho que ele, como está dentro do jogo, ficou assustado com o que poderia sair dali. Como achava que eu não tinha nada de bom para dizer, tentou-me calar logo ali.»

No entanto, Márcia garante que a discussão teve um saldo positivo: «Acho que, no geral, correu bem. Algumas coisas chegaram a ele… ou não.»

Já Zé Lopes, que também integrava o painel de comentadores, não hesitou em dar a sua opinião: «O Miguel foi muito deselegante com a Márcia.»