Gala ao Rubro! Márcia Soares e Miguel Vicente entraram em confronto aceso em direto: «Esse é o teu problema (...) é preciso limites»

Durante a Gala de sábado do Secret Story - Desafio Final, foram diversos os acontecimentos que a marcaram. A entrada da Márcia Soares e Cinha Jardim na Casa foi um momento único.

Cinha Jardim rapidamente se encaminhou para Miguel Vicente, já Márcia Soares foi em direção a Inês Morais.

As duas comentadoras marcaram presença no «Salão de Chá» do Desafio Final e tiveram muito a dizer. Um dos momentos que marcou a Gala foi o desentendimento imediato entre Márcia Soares e Miguel Vicente.

A comentadora entrou em confronto com Miguel Vicente que se riu do que ela estava a dizer, acrescentando ainda que ela devia «saltar para dentro do programa». Márcia Soares não se sentiu confortável com o comentário de Miguel Vicente e respondeu-lhe de imediato,

«Vais respeitar o meu trabalho»

A comentadora ainda disse que é necessário haver limites para Miguel Vicente, que garantidamente não os tem. Cinha Jardim ainda tentou pôr alguma «água na fervura», mas sem grande sucesso.

Márcia Soares e Miguel Vicente não entraram em confronto só uma vez durante a Gala do Desafio Final. No momento em que os nomeados tiveram que defender a sua presença na Casa, as comentadoras tiveram duas perguntas para cada um deles.

Márcia questionou Miguel Vicente,

«Porque é que não respeitas o meu trabalho?»

O concorrente assumiu que a comentadora já ia com o objetivo claro em direção a ele e que ele apenas se defendeu. Márcia Soares questionou ainda Miguel Vicente sobre o facto de ele utilizar coisas pessoais contra os restantes concorrentes, ainda que não goste que falem da suas coisas pessoais.

Miguel Vicente começou por expôr a situação, mas foi interrompido por Márcia Soares dizendo que ele não estava a ser direto e que estava a fugir à sua questão. Veja o momento entre os dois,