Indiretas públicas? Marcia Soares responde a publicação de Pedro Crispim e gera polémica: «Confiança e gratidão»

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marcia soares e pedro crispim

Uma publicação enigmática de Pedro Crispim nas redes sociais acabou por gerar burburinho entre os fãs. Marcia Soares não deixou a mensagem sem resposta e a troca de palavras rapidamente levantou suspeitas de uma possível tensão entre os dois.

Uma nova polémica está a agitar as redes sociais e envolve dois nomes bem conhecidos do universo dos reality shows da TVI. Tudo começou depois de uma publicação intrigante feita por Pedro Crispim, ex-comentador do Big Brother, na rede social X.

A mensagem surgiu pouco depois de a revista TV 7 Dias ter revelado o fim da colaboração entre Marcia Soares e Célia da Silva, responsável pela marca Peça em Ti. O stylist partilhou uma frase que rapidamente chamou a atenção dos seguidores: «Se uma pessoa te ensinou a pescar, não pesque no lago dela». Na mesma publicação, Pedro Crispim acrescentou ainda um comentário que deixou espaço para interpretações: «Isto não é sobre pesca, mas sim sobre confiança, gratidão, ética e carácter».

A reação de Marcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI, não tardou. A ex-concorrente de reality shows recorreu também ao X para responder à mensagem e deixou uma indireta que muitos interpretaram como uma resposta direta ao stylist. «Confiança, gratidão, ética e caráter verificam no mínimo o outro lado da história antes de mandar bocas nas redes», escreveu.

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A troca de publicações rapidamente gerou comentários entre os seguidores, que começaram a questionar se existiria algum desentendimento entre os dois. Perante a crescente especulação, Pedro Crispim acabou por regressar à rede social para esclarecer a situação. Numa nova publicação, o stylist tentou afastar qualquer ligação ao universo televisivo. «Gente bonita, a minha conta existe desde 2010. Neste momento, tal como eu, nada tem a ver com realitys ou até com televisão de forma geral. Nesta fase da minha vida nem os meus dias, agenda, pessoas ou posts nas redes passam por essa indústria ou pelas suas mil novelas», escreveu.

Apesar da tentativa de esclarecimento, a troca de mensagens já tinha gerado curiosidade entre os fãs, que continuam atentos a possíveis novos desenvolvimentos entre Marcia Soares e Pedro Crispim.
 

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