Maus-tratos e ofensas! Marcia Soares chocada com fãs de Pedro Jorge: «Não contava com tanta maldade»

Marcia Soares fez um balanço sem filtros da sua experiência enquanto comentadora do Secret Story – Desafio Final e revelou ter vivido uma das fases mais difíceis desde que integra os painéis de comentário dos reality shows da TVI.

Em declarações exclusivas à SELFIE, a comentadora confessou ter sido alvo de uma onda de mensagens ofensivas durante a última edição do programa, sobretudo devido às opiniões que expressou sobre Pedro Jorge, vencedor do formato.

«Este foi um programa que me custou muito comentar, porque cada vez menos as pessoas sabem aceitar uma opinião contrária. Não sabem respeitar o trabalho dos outros», começou por afirmar.

Marcia Soares explicou que a forte mobilização dos apoiantes do concorrente acabou por criar um ambiente particularmente difícil para quem comentava o programa.

«Esta edição foi complicada, porque há um concorrente [Pedro Jorge] que tem um grande fanatismo à volta dele. Nós sentimos na pele e somos maltratados todos os dias, portanto, é normal que também nos tire um bocadinho o gostinho», desabafou.

Apesar da pressão e das críticas recebidas, a comentadora garantiu que nunca deixou de expressar aquilo que realmente pensava sobre o jogo e os concorrentes.

«Mas também não foi isso que me impediu de dar a minha opinião na mesma. As pessoas têm de aprender que as coisas que recebemos nas caixas de mensagens não são aceitáveis», sublinhou.

Ao recordar as várias edições que já comentou, Marcia não tem dúvidas de que esta foi a mais difícil de todas no que diz respeito às reações do público.

«Já comento muitas edições. Esta foi a pior das piores. Nunca fui tão ofendida, nunca recebi tantas mensagens como nesta edição... Eu sei que um vencedor tem muito apoio, mas não estava a contar com tanta maldade, genuinamente», confessou.

A ex-concorrente do Big Brother deixou ainda claro que as tentativas de intimidação não tiveram o efeito desejado por quem a criticava. Pelo contrário, reforçaram a sua convicção em defender as opiniões que considera justas.

«Não é que eu queira ser provocadora ou ser do contra, mas, se me maltratarem, vão ter sempre o efeito contrário. Eu não vou mudar a minha opinião. Se calhar, ainda vou estar mais atenta àquilo em que acredito para justificar ainda melhor aquilo em que acredito. Mas não vou mudar a minha opinião», garantiu.